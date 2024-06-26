В Ростове суд утвердил приговор по делу о пытках в тюремной больнице №19

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
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Updated Сегодня, 18:52
В Ростове-на-Дону областной суд повторно рассмотрел уголовное дело о пытках спецбольнице №19. Обвиняемый экс-замначальника учреждения Александр Лях на закрытом заседании озвучил жалобу. Осужденный не признал свою вину и просил изменить приговор на оправдательный. Также поступили другие два фигуранта дела.
Суд признал полковника внутренней службы Александра Ляха, старших лейтенантов внутренней службы Дарью Позднякову и Анастасию Поторочину причастными к организации пыток в МОТБ-19. Система пыток пациентов действовала с 2020 года. Жертв привязывали к кроватям на продолжительное время, от чего на теле образовывались пролежни. Потерпевшими по делу проходят 40 заключенных, двое из которых скончались.
Уголовное дело о пытках в больнице было возбуждено в сентябре 2021 года региональным управлением СКР.
Напомним, Октябрьский районный суд дал Ляху семь лет и шесть месяцев тюремного заключения, а Позднякова и Поторочина получили шесть и пять лет колонии соответственно.