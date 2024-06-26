В Ростове суд утвердил приговор по делу о пытках в тюремной больнице №19

Суд признал полковника внутренней службы Александра Ляха, старших лейтенантов внутренней службы Дарью Позднякову и Анастасию Поторочину причастными к организации пыток в МОТБ-19. Система пыток пациентов действовала с 2020 года. Жертв привязывали к кроватям на продолжительное время, от чего на теле образовывались пролежни. Потерпевшими по делу проходят 40 заключенных, двое из которых скончались.