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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу

В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу

26 июня 2024, 14:05
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области обнаружили пятидесятикилограммовую бомбу. Ее подорвали на полигоне, сообщает региональное МЧС.

В Мясниковском районе Ростовской области нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд весил около 50 килограммов. Он находился в карьере недалеко от поселка Щедрый.

Специалисты донского спасательного центра МЧС России отвезли бомбу ФАБ-50 на полигон и взорвали, тем самым обезвредив оружие.

Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе
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Фото: МЧС по РО

Ранее учёные оценили, возможно ли уничтожить всю планету Земля одной ядерной бомбой. Подробнее о необходимой мощности оружия в материале RostovGazeta.

Читайте также о малоразмерном воздушном шаре, который заметили в небе над Ростовской областью. Системы ПВО успешно обезвредили вражеский летательный объект.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Бомба#Взрыв#Оружие#Авиабомба#Обезвоживание
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