В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Мясниковском районе Ростовской области нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд весил около 50 килограммов. Он находился в карьере недалеко от поселка Щедрый.
Специалисты донского спасательного центра МЧС России отвезли бомбу ФАБ-50 на полигон и взорвали, тем самым обезвредив оружие.
Ранее учёные оценили, возможно ли уничтожить всю планету Земля одной ядерной бомбой. Подробнее о необходимой мощности оружия в материале RostovGazeta.
Читайте также о малоразмерном воздушном шаре, который заметили в небе над Ростовской областью. Системы ПВО успешно обезвредили вражеский летательный объект.