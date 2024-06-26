В Ростовской области выявили новые случаи заражения лизорадкой Ку

По данным на 25 июня, к медикам за помощью после укуса клещей обратились 4 268 человек. Из них 1601 — это дети до 14 лет. В шести районах Ростовской области подтверждены случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Речь идет о Сальском, Орловском Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском районах.