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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Из-за укусов клещей к медикам обратились больше четырех тысяч человек

В Ростовской области выявили новые случаи заражения лизорадкой Ку

26 июня 2024, 05:23
Фото: 1MI
Из-за укусов клещей к медикам обратились больше четырех тысяч человек

Случаи геморрагической лихорадки выявили в шести районах Ростовской области

Из-за укусов клещей к медикам обратились больше четырех тысяч человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным на 25 июня, к медикам за помощью после укуса клещей обратились 4 268 человек. Из них 1601 — это дети до 14 лет. В шести районах Ростовской области подтверждены случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Речь идет о Сальском, Орловском Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском районах.

Также клещи являются переносчиками другой опасной инфекции — лихорадки Ку. Случаи ее заражения уже успели выявить в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах. Пациенты с иксодовым клещевым боррелиозом зафиксированы в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Зверево, Орловском районе.

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Роспотребнадзор потребовал от глав Ростова, Аксайского района, Новочеркасска, Ремонтненского и Дубовского районов незамедлительно провести противоклещевые мероприятия. Специалисты надзорного ведомства установили, что клещи в этих муниципалитетах являются переносчиками опасных инфекций.

Ранее ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове.

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