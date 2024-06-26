В Ростовской области выявили новые случаи заражения лизорадкой Ку

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По данным на 25 июня, к медикам за помощью после укуса клещей обратились 4 268 человек. Из них 1601 — это дети до 14 лет. В шести районах Ростовской области подтверждены случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Речь идет о Сальском, Орловском Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском районах.
Также клещи являются переносчиками другой опасной инфекции — лихорадки Ку. Случаи ее заражения уже успели выявить в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах. Пациенты с иксодовым клещевым боррелиозом зафиксированы в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Зверево, Орловском районе.
Роспотребнадзор потребовал от глав Ростова, Аксайского района, Новочеркасска, Ремонтненского и Дубовского районов незамедлительно провести противоклещевые мероприятия. Специалисты надзорного ведомства установили, что клещи в этих муниципалитетах являются переносчиками опасных инфекций.
Ранее ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове.