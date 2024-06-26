Власти Ростова создадут цифровое кладбище с сотнями тысяч могил

В документах указывается, что база данных будет поделена на ячейки. Каждая ячейка сохранит информацию о точном местоположении могилы. Также в ней будет храниться фотография захоронения и фото усопшего. В имени каждой ячейки закодируют название кладбища, ей присвоят свой уникальный номер.