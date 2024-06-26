Власти Ростова создадут цифровое кладбище с сотнями тысяч могил

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Служба городских кладбищ» Ростова ищет подрядчика, который создаст актуальную базу данных всех захоронений города. Электронная система учета получит название «Управление кладбищем». На это из городского бюджета потратят 5,2 миллиона рублей.
В документах указывается, что база данных будет поделена на ячейки. Каждая ячейка сохранит информацию о точном местоположении могилы. Также в ней будет храниться фотография захоронения и фото усопшего. В имени каждой ячейки закодируют название кладбища, ей присвоят свой уникальный номер.
Подрядчика власти выберут в начале июля. Выполнять работы ему предстоит до 20 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что на кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников боевых действия на Украине.