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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Власти Ростова потратятся на сайт с фотографиями всех городских могил

Власти Ростова создадут цифровое кладбище с сотнями тысяч могил

26 июня 2024, 08:16
Фото: sandro bisotti/cc0/flickr.com
Власти Ростова потратятся на сайт с фотографиями всех городских могил

Власти в Ростове создадут сайт с фотографиями всех городских могил

В Ростове создадут электронную базу данных о захоронениях на всех кладбищах города, следует из материалов государственных закупок.

«Служба городских кладбищ» Ростова ищет подрядчика, который создаст актуальную базу данных всех захоронений города. Электронная система учета получит название «Управление кладбищем». На это из городского бюджета потратят 5,2 миллиона рублей.

В документах указывается, что база данных будет поделена на ячейки. Каждая ячейка сохранит информацию о точном местоположении могилы. Также в ней будет храниться фотография захоронения и фото усопшего. В имени каждой ячейки закодируют название кладбища, ей присвоят свой уникальный номер.

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Подрядчика власти выберут в начале июля. Выполнять работы ему предстоит до 20 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что на кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников боевых действия на Украине.

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