Жара, как в Азербайджане: стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Синоптики выяснили, что через 60 лет в Ростове-на-Дону изменятся климатические условия. В 2080 году ростовский климат будет значительно схож с сегодняшним Ахсу. Температура воздуха будет на семь градусов выше летом и на пять — зимой.
Отметим, что для такого климата характерен ксерический тип растительности.
Ранее стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет жарой. Столбики термометров после незначительного похолодания поднимутся выше +35 градусов.
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