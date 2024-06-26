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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Жара, как в Азербайджане: стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году

Жара, как в Азербайджане: стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году

26 июня 2024, 14:28
Фото: Toni Wöhrl/cc by sa4.0/wikimedia.org
Жара, как в Азербайджане: стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году

Жара, как в Азербайджане, придет в Ростов к 2080 году

Климат в Ростове-на-Дону сильно изменится к 2080 году, своей погодой город будет напоминать Ахсу в Азербайджане, следует из данных на сервисе CityApp, созданном профессором Мэттом Фитцпатриком в центре изучения окружающей среды в университете Мэриленд.

Синоптики выяснили, что через 60 лет в Ростове-на-Дону изменятся климатические условия. В 2080 году ростовский климат будет значительно схож с сегодняшним Ахсу. Температура воздуха будет на семь градусов выше летом и на пять — зимой.

Отметим, что для такого климата характерен ксерический тип растительности.

Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону
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Ранее стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет жарой. Столбики термометров после незначительного похолодания поднимутся выше +35 градусов.

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