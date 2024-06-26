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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Житель Ростова знал о готовящемся теракте и не рассказал

Житель Ростова скрывал, что знает о планирующемся теракте

26 июня 2024, 11:22
Фото: 1MI
Житель Ростова знал о готовящемся теракте и не рассказал
Суд в Ростове вынес приговор местному жителю, не сообщившему о готовящемся теракте, рассказали в управлении ФСБ.

Ростовчанин Сергей Мищенко знал о намерении ростовских членов одной из группировок осуществить в январе 2023 года поджог военкоматов Советского и Железнодорожного районов. Сделать это они хотели по политическим мотивам. Для этого они намеревались использовать самодельные зажигательные устройства. Претворить планы в жизнь участники группировки не смогли, их задержали с поличным. Дело в отношении них рассматривается в суде.

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Мищенко же осудили за то несообщение правоохранительным органам о готовящемся теракте. На днях Ленинский районный суд признал его виновным.

Ранее суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге.

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