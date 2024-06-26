Житель Ростова скрывал, что знает о планирующемся теракте

Ростовчанин Сергей Мищенко знал о намерении ростовских членов одной из группировок осуществить в январе 2023 года поджог военкоматов Советского и Железнодорожного районов. Сделать это они хотели по политическим мотивам. Для этого они намеревались использовать самодельные зажигательные устройства. Претворить планы в жизнь участники группировки не смогли, их задержали с поличным. Дело в отношении них рассматривается в суде.