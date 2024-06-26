Житель Ростова скрывал, что знает о планирующемся теракте

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ростовчанин Сергей Мищенко знал о намерении ростовских членов одной из группировок осуществить в январе 2023 года поджог военкоматов Советского и Железнодорожного районов. Сделать это они хотели по политическим мотивам. Для этого они намеревались использовать самодельные зажигательные устройства. Претворить планы в жизнь участники группировки не смогли, их задержали с поличным. Дело в отношении них рассматривается в суде.
Мищенко же осудили за то несообщение правоохранительным органам о готовящемся теракте. На днях Ленинский районный суд признал его виновным.
Ранее суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге.