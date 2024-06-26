Жители Новочеркасска выходили замуж за деньги

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Елена Симонова и Оксана Краснова заключали фиктивные браки с приезжими из Закавказья. За это женщины получали деньги от мигрантов, а те, в свою очередь, легализацию на территории РФ в упрощенном порядке.
Деятельность жительниц Новочеркасска пресекли сотрудники ФСБ. Они стали фигурантками дела об организации канала нелегальной миграции.
Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Краснову и Симонову виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил им наказание в виде одного года лишения свободы условно.
Ранее облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.