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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Двух жительниц Новочеркасска осудили за фиктивные браки с мигрантами

Жители Новочеркасска выходили замуж за деньги

26 июня 2024, 10:48
Фото: МВД России по Ростовской области / для иллюстрации
Двух жительниц Новочеркасска осудили за фиктивные браки с мигрантами

Двух жительниц Новочеркасска осудили за фиктивные браки с мигрантами

Жительницы Ростовской области вступали в брак с мигрантами для их легализации на территории РФ, рассказали в региональном управлении ФСБ.

Елена Симонова и Оксана Краснова заключали фиктивные браки с приезжими из Закавказья. За это женщины получали деньги от мигрантов, а те, в свою очередь, легализацию на территории РФ в упрощенном порядке.

Деятельность жительниц Новочеркасска пресекли сотрудники ФСБ. Они стали фигурантками дела об организации канала нелегальной миграции.

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Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Краснову и Симонову виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил им наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Происшествия
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