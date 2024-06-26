Жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро

Владимир Григорьев рассказал, что снижение притока долларов и евро на российский рынок наблюдается с марта 2022 года, когда его покинули или стали покидать нерезиденты. С этого момента основным и практически единственным каналом притока долларов и евро в страну стал экспорт. Но, начиная с третьего квартала 2022 года, наблюдается существенное его сокращение. В 2024 году этот процесс продолжается.