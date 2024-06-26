Жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Владимир Григорьев рассказал, что снижение притока долларов и евро на российский рынок наблюдается с марта 2022 года, когда его покинули или стали покидать нерезиденты. С этого момента основным и практически единственным каналом притока долларов и евро в страну стал экспорт. Но, начиная с третьего квартала 2022 года, наблюдается существенное его сокращение. В 2024 году этот процесс продолжается.
Но спрос на доллары и евро все равно остается, так как есть поставщики, которые не согласны получать платежи в национальных валютах за свою продукцию, и, кроме того, есть устойчивый спрос со стороны частных инвесторов.
«Новые санкции осложнят ситуацию на российском валютном рынке. Исторически Московская биржа была основным поставщиком валютной ликвидности на российский рынок и в таком качестве устраивала всех. Уход торгов долларами и евро на внебиржевой рынок, безусловно, кардинально меняет ситуацию. Новые санкции еще больше усложняют доступ российских резидентов к мировому валютному рынку, прежде всего, к доллару и евро. Это приведет к росту издержек на операции с долларом и евро и, с высокой вероятностью, к некоторому дефициту этих валют», — уточнил эксперт.
Топ-менеджер, ИТ-МБА профессор и советник по экономике и социологии РАЕН Антон Баланов рассказал, что введение США санкций против Московской биржи вряд ли приведет к дефициту валюты в России в ближайшей перспективе. Но, по его словам, нельзя исключать, что в долгосрочной перспективе сохранение и усиление санкционного давления может создать определенные сложности с доступом к валюте для российских компаний и граждан.
«Особенно это касается Ростовской области. В этом случае регулятор, вероятно, будет вынужден принимать дополнительные меры для поддержания валютной стабильности, например, ограничивая конвертацию рублей. Однако в целом дефицита валюты в обозримом будущем ожидать не стоит», — отметил эксперт.
Независимый аналитик рынков деривативов Сергей Рыбин рассказал, что дефицита валюты не будет, потому что за последние два года в нашей стране скопилось рекордное количество наличной валюты, как у представителей бизнеса и крупных компаний, так и обычных граждан, чему способствовал отток капитала с Запада, который все могли наблюдать последнее время.
«Сейчас основной источник поступления иностранной валюты к нам — это экспорт, в особенности нефтегазовый сектор, который до сих пор остается на плаву, несмотря на все усилия недружественных стран в этом направлении. Поэтому я считаю, что дефицит валюты в нашей стране маловероятен. Что касается санкций, то они почти не затронут обычных граждан, но создадут определенные условия для бизнеса, особенно тех компаний, кто занимается хеджированием рисков с помощью покупки и продажи валютных фьючерсов и опционов на Мосбирже, но я думаю, что и это проблема решаема для руководства нашей страны», — уточнил собеседник.
Бизнесмен, общественный и политический деятель Владимир Толгский рассказал, что теперь регулятор будет использовать другие механизмы. Обмениваться валюта продолжит на межбанковском рынке.
«Какие-то варианты для организации торгов все же будут предусмотрены. Например, их могут перенести на Санкт-Петербургскую биржу или специально создадут отдельное юридическое лицо, которое не находится под санкциями. Валюта по-прежнему будет оборачиваться за пределами Московской биржи и сама по себе никуда не исчезнет. Поэтому дефицита долларов или евро в России не предвидится», — объяснил собеседник.
Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин рассказал, что ни о каком дефиците валюты на внутреннем рынке после введения США ограничений речи не идет.
«За прошедшие два с половиной года неспекулятивный спрос на американские доллары и евро снизился до исторического минимума новой российской истории. Риски для отечественной экономики находятся теперь в плоскости тотальной высокотехнологичной производственной зависимости от КНР, к которой добавилась еще и финансовая, после объявления ЦБ курса юаня к рублю основной валютной парой», — сообщил эксперт.
Ранее экономист Туманян рассказал, как в Ростове будут обменивать доллары и евро.