Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова

«Вопрос с общественным транспортом нужно решать по-новому. Сейчас я с Западного могу доехать к старому вокзалу на автобусах №40, 67А, 67, 93. К новому вокзалу добраться напрямую можно только на автобусе №93, который в лучшем случае раз в 20 минут приезжает. А если мне надо на автобус к семи утра? Напрямую никакой автобус так рано меня не довезет, будем честны», — говорит собеседница издания.