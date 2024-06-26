Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Первые рейсы из новой транспортной гавани отправятся в Новочеркасск, Шахты, Заветное, Зимовники и Волгодонск. Пассажиров, которые до этого пользовались прежним автовокзалом на Шолохова, уже предупредили, что с 27 июня привычные им автобусы будут отходить с нового вокзала.
«Билеты на старом вокзале уже купить нельзя. Можно ли их купить на новом, внятно не объясняют», — рассказала RostovGazeta местная жительница Ирина, которая регулярно пользуется Старым автовокзалом.
Ростовчане в соцсетях пишут, что добраться к Центральному автовокзалу весьма проблематично. В особенно сложном положении оказались жители Западного и Северного.
«Вопрос с общественным транспортом нужно решать по-новому. Сейчас я с Западного могу доехать к старому вокзалу на автобусах №40, 67А, 67, 93. К новому вокзалу добраться напрямую можно только на автобусе №93, который в лучшем случае раз в 20 минут приезжает. А если мне надо на автобус к семи утра? Напрямую никакой автобус так рано меня не довезет, будем честны», — говорит собеседница издания.
В соцсетях жители предлагают оставить часть региональных маршрутов на Старом автовокзале, чтобы люди могли выбирать, с какой транспортной гавани уехать.
Но, вероятно, эти пожелания ростовчан учтены не будут. Ранее губернатор Василий Голубев предупреждал, что с открытием Центрального областного автовокзала старый вокзал на Шолохова прекратит свою работу.