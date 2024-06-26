Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО утром 26 июня

Напомним, 25 июня силы ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар. Он был запущен в Россию с территории Украины. Это первый случай, когда над Ростовской областью сбили такой вид беспилотного аппарата. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.