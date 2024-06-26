Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО утром 26 июня

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Азовчане рассказали, что слышали в небе над городом грохот. Затем появился характерный след. Власти города и региона информацию о работе ПВО в Азове не подтверждали. О сбитых объектах не отчитывались и в Минобороны.
Информация уточняется.
Напомним, 25 июня силы ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар. Он был запущен в Россию с территории Украины. Это первый случай, когда над Ростовской областью сбили такой вид беспилотного аппарата. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Также жители Шахт в ночь на 26 июня сообщали о звуках взрыва в небе. Информация о работе ПВО там не подтверждалась.