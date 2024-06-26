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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО утром 26 июня

Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО утром 26 июня

26 июня 2024, 07:38
Фото: ТГ Это Ростов / Минобороны РФ
Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО утром 26 июня
Система ПВО могла сработать в Азове, жители города сообщили о характерных следах в небе.

Азовчане рассказали, что слышали в небе над городом грохот. Затем появился характерный след. Власти города и региона информацию о работе ПВО в Азове не подтверждали. О сбитых объектах не отчитывались и в Минобороны.

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Информация уточняется.

Напомним, 25 июня силы ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар. Он был запущен в Россию с территории Украины. Это первый случай, когда над Ростовской областью сбили такой вид беспилотного аппарата. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Также жители Шахт в ночь на 26 июня сообщали о звуках взрыва в небе. Информация о работе ПВО там не подтверждалась.

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