Директора завода «Звезда-Стрела» осудили за хищение 420 млн рублей у Минобороны

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Владимира Масленского — гендиректора оборонного предприятия «Звезда-Стрела».
По версии обвинения, с 2016 по 2023 годы Масленский вместе с двумя сообщниками, используя свое служебное положение, мошенническим путем украл у Минобороны больше 420 миллионов рублей. Махинации он смог провернуть, выполняя контракты на производство составной части тактической ракеты.
На суде гендиректор признал свою вину.
Суд вынес ему обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 800 тысяч рублей. Также Масленский в течение года после освобождения не сможет занимать должности, связанные с управленческой и организаторской работой.
Гражданский иск Министерства обороны удовлетворен частично. С Масленского пока смогли взыскать 404 миллиона рублей.
Напомним, другими фигурантами дела о хищениях у Минобороны проходят руководители «ТПК „Горизонт“» и ООО «Таганрогский литейный завод».