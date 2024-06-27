rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Директора завода «Звезда-Стрела» осудили за хищение 420 млн рублей у Минобороны

Директора завода «Звезда-Стрела» осудили за хищение 420 млн рублей у Минобороны

27 июня 2024, 12:58
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Директора завода «Звезда-Стрела» осудили за хищение 420 млн рублей у Минобороны
Суд вынес приговор директору завода «Звезда-Стрела» Владимиру Масленскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Владимира Масленского — гендиректора оборонного предприятия «Звезда-Стрела».

«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Узнать подробнее

По версии обвинения, с 2016 по 2023 годы Масленский вместе с двумя сообщниками, используя свое служебное положение, мошенническим путем украл у Минобороны больше 420 миллионов рублей. Махинации он смог провернуть, выполняя контракты на производство составной части тактической ракеты.

На суде гендиректор признал свою вину.

Суд вынес ему обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 800 тысяч рублей. Также Масленский в течение года после освобождения не сможет занимать должности, связанные с управленческой и организаторской работой.

Гражданский иск Министерства обороны удовлетворен частично. С Масленского пока смогли взыскать 404 миллиона рублей.

Напомним, другими фигурантами дела о хищениях у Минобороны проходят руководители «ТПК „Горизонт“» и ООО «Таганрогский литейный завод».

Читайте также:
Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в РостовеВласти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской областиЖитель Ростова скрывал, что знает о планирующемся теракте
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове по улицам гуляют питоны, а синоптики пугают африканской жарой
Сегодня, 14:50
Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы
Сегодня, 14:20
В Ростовскую область попала тонна леща, которого лучше не есть
Сегодня, 13:43
Толстым слоем плесени стали покрываться свежие продукты в «Магнитах» в Ростове
Сегодня, 13:19
Новая педиатрическая клиника появится в Ростове
Сегодня, 08:54