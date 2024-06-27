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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Экстремальная жара выше +40 градусов накроет Ростове-на-Дону в начале июля

Экстремальная жара до +46 градусов накроет Ростов-на-Дону в начале июля

27 июня 2024, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru
Экстремальная жара выше +40 градусов накроет Ростове-на-Дону в начале июля
Согласно модели прогноза погоды GFS, июль в Ростове-на-Дону начнется с аномальной жары, температура воздуха превысит +40 градусов, сообщает pogoda.com.

Синоптики прогнозируют, что к середине первой декады июля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимемся до +40 градусов и выше.

Так, с 1 по 4 июля средняя температура составит примерно +28 градусов. 5 июля столбики термометров могут подскочить до +42–44 градусов Цельсия. Следующий знойный день выпадает на 9 июля. Температурный фон в пределах +40–+46 градусов. Подобные волны жары будут происходить периодически в течение всего лета.

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30 июня30 июня
5 июля столбики термометров могут подскочить до 42–44 градусов Цельсия5 июля столбики термометров могут подскочить до 42–44 градусов Цельсия
30 июня
Фото: pogoda.com

Ранее метеорологи рассказали, как изменится климат в Ростове-на-Дону к 2080 году. Погода в донской столице будет схода с условиями в нынешнем Азербайджане.

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