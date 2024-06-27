Экстремальная жара до +46 градусов накроет Ростов-на-Дону в начале июля

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Синоптики прогнозируют, что к середине первой декады июля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимемся до +40 градусов и выше.
Так, с 1 по 4 июля средняя температура составит примерно +28 градусов. 5 июля столбики термометров могут подскочить до +42–44 градусов Цельсия. Следующий знойный день выпадает на 9 июля. Температурный фон в пределах +40–+46 градусов. Подобные волны жары будут происходить периодически в течение всего лета.
Ранее метеорологи рассказали, как изменится климат в Ростове-на-Дону к 2080 году. Погода в донской столице будет схода с условиями в нынешнем Азербайджане.