Экстремальная жара до +46 градусов накроет Ростов-на-Дону в начале июля

Так, с 1 по 4 июля средняя температура составит примерно +28 градусов. 5 июля столбики термометров могут подскочить до +42–44 градусов Цельсия. Следующий знойный день выпадает на 9 июля. Температурный фон в пределах +40–+46 градусов. Подобные волны жары будут происходить периодически в течение всего лета.