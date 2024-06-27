Где купаться и сколько это стоит: восемь бассейнов в Ростове и его окрестностях

На Левобережной, 47 располагается загородный клуб Weekend. На его территории есть бани и два бассейна: взрослый и детский. Преимущество загородного клуба в том, что там можно самостоятельно приготовить шашлык, а не заказывать еду в ресторане. При оплате бассейна веранда для мангала предоставляется бесплатно. Также рядом с бассейнами располагаются столы для настольного тенниса, волейбольная площадка и игровая зона для детей. По пятницам, субботам и воскресеньям клуб организует для посетителей развлекательную программу с живой музыкой.