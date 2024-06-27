Где купаться и сколько это стоит: восемь бассейнов в Ростове и его окрестностях

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Аквакомплекс Waterhouse находится в Аксайском районе. Для посетителей там работает большой бассейн. Есть свой бассейн с водными горками и для детей. Оба бассейна с подогревом. На территории находятся комфортабельные беседки, лежанки и столики. Еще из плюсов — небольшой ресторан на территории аквакомплекса.
Цена: посещение Waterhouse и в будни, и в выходные обойдется в 2 500 рублей. Вечером (с 18.00 до 20.00) вход будет дешевле — 1 000 рублей. Малыши до трех лет могут отдыхать в аквакомплексе бесплатно. Билет для детей от трех лет по стоимости равен половине от взрослого. Важно учитывать, что взрослые платят перед посещением депозит. Он составляет 1 000 рублей в будни и 1 500 рублей в выходные.
Развлекательный комплекс River Don Park располагается на Левобережной, 7Б. Там имеется сразу три подогреваемых бассейна разной глубины. Один из них детский. Независимо от дня недели, гостей встречают аниматоры. Они проводят конкурсы, пенные вечеринки и праздники. Также на территории комплекса работает диджей. Пообедать или выпить коктейль гости могут в ресторане River Don Park.
Цена: отдохнуть в River Don Park — удовольствие не из дешевых. В будни посещение обойдется в 3 000 рублей, а в выходные дни — в 5 000 рублей.
Бассейный комплекс «Левобережная, 45» может похвастаться панорамным видом на Дон. Самих бассейнов там несколько: 45-метровый основной, переливной, а также детский бассейн с зоной игр. На территории комплекса оборудованы две зоны для загара, соляная комната и VIP-зона. Также для посетителей работают бар и ресторан.
Цена: в будние дни посещение «Левобережной, 45» обойдется в 1 800 рублей. В выходные придется отдать 2 490 рублей.
«Жардин» располагается на Левобережной, 50. Отель окружает живописная лесопарковая зона, где можно скрыться от шума городской суеты. На территории есть взрослый и детский бассейны. В выходные дни малышей развлекают аниматоры. Также для посетителей работает ресторан.
Цена: в будние дни посещение обойдется в 1 200 рублей для взрослого и 600 рублей для детей. В выходные дни вход для взрослого будет стоить 1 800 рублей, а для ребенка — 800 рублей.
«Графский парк» находится на Левобережной, 60-62. На территории загородного клуба есть не только бассейн, но и площадка для гольфа, парк, ресторан и отель. Рядом с бассейном оборудована зона для загара. Вечером там часто проводят вечеринки.
Цена: в будние дни вход стоит 2 000 рублей, а в выходные дни — 2 500 рублей. Дети ростом до одного метра могут купать бесплатно. Также платить за бассейн не нужно, если снять номер в отеле «Графского парка».
На Левобережной, 47 располагается загородный клуб Weekend. На его территории есть бани и два бассейна: взрослый и детский. Преимущество загородного клуба в том, что там можно самостоятельно приготовить шашлык, а не заказывать еду в ресторане. При оплате бассейна веранда для мангала предоставляется бесплатно. Также рядом с бассейнами располагаются столы для настольного тенниса, волейбольная площадка и игровая зона для детей. По пятницам, субботам и воскресеньям клуб организует для посетителей развлекательную программу с живой музыкой.
Цены: летом по субботам и в праздничные дни посещение бассейна в Weekend стоит 2 000 рублей для взрослого и одну тысячу рублей для ребенка. В остальные дни за вход придется отдать 1 500 рублей для взрослого и 700 рублей для взрослого. Гости отеля могут посещать бассейны бесплатно.
Пожалуй, самым популярным местом для отдыха в бассейне в Ростове является аквапарк H2O. На крыше аквапарка находится открытый бассейн. Также есть и выплывной бассейн с гидромассажем и подсветкой. Для посетителей работает спа-зона с косметологическими услугами и массажем.
Цена: в будние дни посещение обойдется в 1 700 рублей, а в выходные — 1 900 рублей.
В 40 минутах езды от Ростова находится семейный курорт «Станция Морская». Добраться до него можно на автомобиле или на электричке «Ростов-Таганрог». В аквазоне работают четыре бассейна, среди которых 33-метровый панорамный, бассейн со стеклянными стенами, горячее джакузи и бассейн для детей. На территории есть СПА-зона.
Цена: в будние дни посещение обойдется в 1 490 рублей, а в выходные — 1 990 рублей. Для детей до 14 лет в будни входной билет будет стоить 490 рублей, в выходные — 690.