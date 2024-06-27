Из-за угрозы теракта в Ростовской области отменили районный праздник молодёжи

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
28 июня в Глубокинском городском поселении был запланирован районный праздник для выпускников и молодёжи. Организаторы готовили работу тематических площадок, шествие выпускников Каменского районы и концерт кавер-группы. Но за день до мероприятия его решили отменить.
Причиной назвали угрозу «совершения диверсионно-террористических актов на территории Ростовской области». В других муниципалитетах региона об отмене аналогичных мероприятий не сообщали. Правительство области информацию об этом также не комментировало.
Ранее власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области.