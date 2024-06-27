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Фото для иллюстрации

Из-за угрозы теракта в Ростовской области отменили районный праздник молодёжи

27 июня 2024, 15:17
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Глубокинском городском поселении Ростовской области отменили районный праздник для выпускников и молодёжи, об этом сообщил Дом культуры и муниципальные власти.

28 июня в Глубокинском городском поселении был запланирован районный праздник для выпускников и молодёжи. Организаторы готовили работу тематических площадок, шествие выпускников Каменского районы и концерт кавер-группы. Но за день до мероприятия его решили отменить.

На День молодежи в Ростове будут пускать по записи
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Причиной назвали угрозу «совершения диверсионно-террористических актов на территории Ростовской области». В других муниципалитетах региона об отмене аналогичных мероприятий не сообщали. Правительство области информацию об этом также не комментировало.

Ранее власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Терроризм#Каменский район#Происшествия
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