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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове

Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове

27 июня 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове
В Ростове-на-Дону может появиться новое здание школы №94. В модульном строении будут располагаться начальные классы. На работы требуется более 855 миллионов рублей, конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

В Ростове-на-Дону планируется установка быстровозводимого мобильного здания начальной школы на 400 мест. Оно будет располагаться не далеко от основного корпуса учебного заведения по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5.

Согласно документам, в здании будет не менее двух этажей, оно будет вмещать около 70 помещений на общей площади не менее 3,3 тысячи квадратных метров. Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение. Стоимость реализации проекта составила 855 миллионов рублей.

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При этом исполнитель уже был определен, однако наименование организации не раскрывается.

Ранее стало известно, что в модернизацию производства индейки на Дону вложат около 20 миллиардов рублей.

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