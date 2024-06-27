Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В Ростове-на-Дону планируется установка быстровозводимого мобильного здания начальной школы на 400 мест. Оно будет располагаться не далеко от основного корпуса учебного заведения по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5.
Согласно документам, в здании будет не менее двух этажей, оно будет вмещать около 70 помещений на общей площади не менее 3,3 тысячи квадратных метров. Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение. Стоимость реализации проекта составила 855 миллионов рублей.
При этом исполнитель уже был определен, однако наименование организации не раскрывается.
Ранее стало известно, что в модернизацию производства индейки на Дону вложат около 20 миллиардов рублей.