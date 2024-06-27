Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове

Согласно документам, в здании будет не менее двух этажей, оно будет вмещать около 70 помещений на общей площади не менее 3,3 тысячи квадратных метров. Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение. Стоимость реализации проекта составила 855 миллионов рублей.