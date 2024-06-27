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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Названа самая выгодная кредитная карта для массовых клиентов

Названа самая выгодная кредитная карта для массовых клиентов

27 июня 2024, 08:03
Фото: МТС-Банк
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Ей стала карта MTS CASHBACK от МТС Банка с льготным периодом до 111 дней, занявшая первое место в рейтинге выгоды кредитных карт компании Frank RG.

Согласно исследованию аналитической и консалтинговой компании Frank RG, которое называется «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024», кредитная карта MTS CASHBACK с льготным периодом до 111 дней стала лидером рейтинга выгоды кредитных карт, включая выгоду по программам лояльности и выгоду льготного периода для клиентов массового сегмента при среднемесячном уровне трат по карте от 30 000 рублей. Выпуск, доставка и обслуживание карты — бесплатные.

В рамках презентации исследования МТС Банк получил награду Frank Credit Cards Award 2024.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке МТС Банку удалось обеспечить динамику роста портфеля кредитных карт почти на 40% по результатам 2023 года в сравнении с 2022 годом.

По оценке Frank RG, кредитные карты обогнали ближайшего конкурента − сегмент кредитов наличными и стали самым крупным сегментом рынка розничного кредитования по количеству заемщиков.

В своем исследовании Frank RG проанализировала кредитные карты более 20 российских банков. Аналитики изучили тренды на рынке кредитных карт и рассрочки в России, потребности и предпочтения клиентов, качество услуг и сервиса по оформлению продуктов банков, а также широту и выгоду линейки кредитных карт. Отмечается, что впервые сервисные составляющие или неценовые условия, такие как понятность, честность, удобство мобильного приложения стали частью ценностного предложения банков.

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