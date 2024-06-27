Названа самая выгодная кредитная карта для массовых клиентов

В своем исследовании Frank RG проанализировала кредитные карты более 20 российских банков. Аналитики изучили тренды на рынке кредитных карт и рассрочки в России, потребности и предпочтения клиентов, качество услуг и сервиса по оформлению продуктов банков, а также широту и выгоду линейки кредитных карт. Отмечается, что впервые сервисные составляющие или неценовые условия, такие как понятность, честность, удобство мобильного приложения стали частью ценностного предложения банков.