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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы

Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы

27 июня 2024, 14:20
Фото: Unsplash
Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы

В ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО-1 Ростова побрили головы

В СИЗО-1 Ростова волосы сбрили только заключенным по террористическим статьям и тем, у кого был неопрятный внешний вид, заявил Daily Storm председатель ОНК Общественной палаты Ростовской области Игорь Омельченко.

Ранее СМИ писали, что в специзоляторе всех заключенных побрили налысо. Это связано с ужесточением условий содержания в СИЗО-1 после захвата там заложников.

В Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо
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Игорь Омельченко опроверг эту информацию. По его словам, побрили налысо и подстригли бороды лишь осужденным по террористическим статьям. Таким в СИЗО больше 300 человек. Также принудительная стрижка коснулась тех, чей внешний вид был неопрятным.

«Да, у кого есть длинные, неопрятные волосы — их постригли», — говорит Омельченко.

Ранее сообщалось, что почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 Ростова.

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