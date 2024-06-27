Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Ранее СМИ писали, что в специзоляторе всех заключенных побрили налысо. Это связано с ужесточением условий содержания в СИЗО-1 после захвата там заложников.
Игорь Омельченко опроверг эту информацию. По его словам, побрили налысо и подстригли бороды лишь осужденным по террористическим статьям. Таким в СИЗО больше 300 человек. Также принудительная стрижка коснулась тех, чей внешний вид был неопрятным.
«Да, у кого есть длинные, неопрятные волосы — их постригли», — говорит Омельченко.
Ранее сообщалось, что почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 Ростова.