Неопрятные волосы: в ОНК рассказали, кому из заключенных СИЗО Ростова побрили головы

Игорь Омельченко опроверг эту информацию. По его словам, побрили налысо и подстригли бороды лишь осужденным по террористическим статьям. Таким в СИЗО больше 300 человек. Также принудительная стрижка коснулась тех, чей внешний вид был неопрятным.