Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области

В поселке Подгорном фермеры несколько лет не могли поделить земельные угодья. Дело дошло до суда, который встал на сторону одного из бизнесменов. Другой с этим решением не согласился. Конфликт привел к криминальным разборкам. На место событий выехали правоохранительные органы, а контроль за ситуацией взял губернатор Василий Голубев.