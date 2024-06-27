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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Суд рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях после разборок фермеров из-за земли

Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области

27 июня 2024, 16:18
Фото: 1MI
Суд рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях после разборок фермеров из-за земли
Суд рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях после разборок фермеров из-за земли, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В поселке Подгорном фермеры несколько лет не могли поделить земельные угодья. Дело дошло до суда, который встал на сторону одного из бизнесменов. Другой с этим решением не согласился. Конфликт привел к криминальным разборкам. На место событий выехали правоохранительные органы, а контроль за ситуацией взял губернатор Василий Голубев.

Разборки донских фермеров из-за земли попали во внимание губернатора Голубева
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После происшествия Ремонтненский районный суд рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях. Они связаны с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Магомедов Магомед, Калганов Владимир, Абдуллаев Магомед, Магомедов Магомедгаджи, Джабраев Шамиль, Омаров Омар, Тагзиров Расул, Тагзиров Гаджи признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде ареста сроком от 9 до 12 суток.

Ранее массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео.

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