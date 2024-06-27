Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В поселке Подгорном фермеры несколько лет не могли поделить земельные угодья. Дело дошло до суда, который встал на сторону одного из бизнесменов. Другой с этим решением не согласился. Конфликт привел к криминальным разборкам. На место событий выехали правоохранительные органы, а контроль за ситуацией взял губернатор Василий Голубев.
После происшествия Ремонтненский районный суд рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях. Они связаны с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Магомедов Магомед, Калганов Владимир, Абдуллаев Магомед, Магомедов Магомедгаджи, Джабраев Шамиль, Омаров Омар, Тагзиров Расул, Тагзиров Гаджи признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде ареста сроком от 9 до 12 суток.
Ранее массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео.