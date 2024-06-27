Появились кадры с возможного места падения беспилотника в Ростовской области

В ночь на 26 июня жителей Матвеево-Курганского района проснулись он мощного грохота, напоминавшего взрыв, на утро недалеко от от хутора Иваново-Ясиновка люди обнаружили воронку и обломки, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата, кадрами поделился телеграм-канал «Че по Ростову».