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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Появились кадры БПЛА, который упал и разорвался в Ростовской области

Появились кадры с возможного места падения беспилотника в Ростовской области

27 июня 2024, 09:37
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Появились кадры БПЛА, который упал и разорвался в Ростовской области
В ночь на 26 июня жителей Матвеево-Курганского района проснулись он мощного грохота, напоминавшего взрыв, на утро недалеко от от хутора Иваново-Ясиновка люди обнаружили воронку и обломки, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата, кадрами поделился телеграм-канал «Че по Ростову».

Ночью 26 июня жителей хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района Ростовской области разбудил громкий хлопок, напоминающий взрыв. Из-за ударной волны осыпались стекла в нескольких домах.

На утро неподалеку от хутора люди обнаружили воронку размером в 1 квадратный метр и обломки различного размера, похожие на фрагменты беспилотника.

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Появились кадры БПЛА, который упал и разорвался в Ростовской областиПоявились кадры БПЛА, который упал и разорвался в Ростовской области
Появились кадры БПЛА, который упал и разорвался в Ростовской области
Фото: t.me/cheRostov

Отметим, что спецслужбы начали проверку по факту произошедшего. Пострадавших нет.

Несмотря на запрос RostovGazeta, комментария от региональных властей о произошедшем не поступало, информация будет уточняться.

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