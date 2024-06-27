Появились кадры с возможного места падения беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Ночью 26 июня жителей хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района Ростовской области разбудил громкий хлопок, напоминающий взрыв. Из-за ударной волны осыпались стекла в нескольких домах.
На утро неподалеку от хутора люди обнаружили воронку размером в 1 квадратный метр и обломки различного размера, похожие на фрагменты беспилотника.
Отметим, что спецслужбы начали проверку по факту произошедшего. Пострадавших нет.
Несмотря на запрос RostovGazeta, комментария от региональных властей о произошедшем не поступало, информация будет уточняться.
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