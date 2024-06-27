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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на недочеты в реализации проектов

Прокуратура указала донскому губернатору на недочеты в реализации нацпроектов

27 июня 2024, 11:03
Фото: donland.ru
Прокуратура Ростовской области указала Голубеву на недочеты в реализации проектов
Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора Василия Голубева на финансовые несостыковки при реализации национальных проектов, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Надзорное ведомство призывает обеспечить законность реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Культура», и «Жилье и городская среда». В подготовке документации были допущены просчеты из-за чего долгое время не заключался контракт на капремонт врачебной амбулатории в Неклиновском районе. К тому же работы требуют дополнительного финансирования.

Помимо этого, ведомство указало на некорректное распределение затрат на проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». На сегодняшний день не заключены контракты на сумму около 100 млн рублей. Подобная ситуация сложилась с проектом «Формирование комфортной городской среды». Здесь не освоены 84 миллиона рублей.

На сегодняшний день около 100 миллионов рублей не введены в реализациюНа сегодняшний день около 100 миллионов рублей не введены в реализацию
На сегодняшний день около 100 миллионов рублей не введены в реализацию
Фото: donland.ru

Кроме того, до сих пор не выполнен капитальный ремонт учреждений здравоохранения в Батайске, Кашарском, Красносулинском и Кагальницком районах. Прокуратура отметила, что в эксплуатацию также не введен детский хирургический центр инновационных технологий, хотя срок строительства истек полгода назад. На работы было выделено 8,5 миллиарда рублей.

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Есть и другие недочеты, нарушен срок разработки техзадания на создание государственной информационной системы здравоохранения, не завершено строительство объектов водопроводного хозяйства на сумму 540 миллионов рублей, а также повторно перенесен срок завершения работ по реконструкции водоснабжения в поселке Овощном Азовского района.

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