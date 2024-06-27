Прокуратура указала донскому губернатору на недочеты в реализации нацпроектов

Кроме того, до сих пор не выполнен капитальный ремонт учреждений здравоохранения в Батайске, Кашарском, Красносулинском и Кагальницком районах. Прокуратура отметила, что в эксплуатацию также не введен детский хирургический центр инновационных технологий, хотя срок строительства истек полгода назад. На работы было выделено 8,5 миллиарда рублей.