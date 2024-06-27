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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Василий Вакуленко (Баста)

Рэпера Басту заметили на выпускном в одной из ростовских школ

27 июня 2024, 15:37
Фото: wikipedia.org
Василий Вакуленко (Баста)
Баста приехал на выпускной в школу №32, которую когда-то окончил сам, видео и фото с ним выкладывают в социальных сетях.

Школа №32 находится на улице Фрунзе, 12 в Рабочем городке. В конце 90-х годов ее окончил ростовчанин Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста.

27 июня он посетил родную школу и поздравил выпускников этого года. Он спел для них, а также пообщался с учителями и учениками. В школе гордятся известным выпускником. Басте посвятили целую стену, где отмечены его достижения и знаковые музыкальные альбомы.

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Ранее рэпера Басту предложили включить в культурный код Ростова. Вместе с ним туда могут войти писатель Михаил Шолохов и певица Ирина Аллегрова.

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