Рэпера Басту заметили на выпускном в одной из ростовских школ

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Школа №32 находится на улице Фрунзе, 12 в Рабочем городке. В конце 90-х годов ее окончил ростовчанин Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста.
27 июня он посетил родную школу и поздравил выпускников этого года. Он спел для них, а также пообщался с учителями и учениками. В школе гордятся известным выпускником. Басте посвятили целую стену, где отмечены его достижения и знаковые музыкальные альбомы.
Ранее рэпера Басту предложили включить в культурный код Ростова. Вместе с ним туда могут войти писатель Михаил Шолохов и певица Ирина Аллегрова.