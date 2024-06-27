Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове

Роспотребнадзор взял на анализ воду из 12 городских родников. Исследование показало, что в воде есть возбудитель кишечной палочки. Специалисты регулярно проверяют качество воды. Периодически пробы не соответствуют нормам. Однако чаще всего нарушения выявляют в июле и августе.