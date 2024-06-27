rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Смертельное удовольствие: Роспотребнадзор рассказал об опасности родников на Дону

Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове

27 июня 2024, 12:02
Фото: ЦЛАТИ по ЮФО / для иллюстрации
Смертельное удовольствие: Роспотребнадзор рассказал об опасности родников на Дону
На территории Ростова-на-Дону располагается большое количество родников. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали качество воды и рассказали, почему нельзя пить из местных источников, сообщает «Дон-ТР».

Роспотребнадзор взял на анализ воду из 12 городских родников. Исследование показало, что в воде есть возбудитель кишечной палочки. Специалисты регулярно проверяют качество воды. Периодически пробы не соответствуют нормам. Однако чаще всего нарушения выявляют в июле и августе.

Помимо этого, сотрудники МЧС рассказали о другой неочевидной опасности родниковой воды. Купание в жаркую погоду в холодном водоеме может быть смертельным. Резкий перепад температур является шоком для человеческого организма. Например, он может вызвать остановку сердца.

Пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку
Узнать подробнее

Ростовчанам рекомендуется воздержаться от купания и питья воды из местных родников.

Ранее эколог предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону открытие пляжа в парке «Дружба» перенесли на конец июняВ Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзераВ Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Опасность#Купание#Водоемы#Кишечная палочка#Родник
Подпишитесь
Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области
Сегодня, 11:10
Суд обязал компанию бывшего депутата восстановить кинотеатр «Россия» в Ростове
Сегодня, 11:34
Прокуратура указала донскому губернатору на недочеты в реализации нацпроектов
Сегодня, 11:03
Роспотребнадзор выявил массовый обман ростовчанок на онлайн-курсах
Сегодня, 10:37
Жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках
Сегодня, 10:25
В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал
Сегодня, 09:53