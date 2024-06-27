Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Роспотребнадзор взял на анализ воду из 12 городских родников. Исследование показало, что в воде есть возбудитель кишечной палочки. Специалисты регулярно проверяют качество воды. Периодически пробы не соответствуют нормам. Однако чаще всего нарушения выявляют в июле и августе.
Помимо этого, сотрудники МЧС рассказали о другой неочевидной опасности родниковой воды. Купание в жаркую погоду в холодном водоеме может быть смертельным. Резкий перепад температур является шоком для человеческого организма. Например, он может вызвать остановку сердца.
Ростовчанам рекомендуется воздержаться от купания и питья воды из местных родников.
Ранее эколог предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области.