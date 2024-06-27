Рыбак объяснил, почему в Ростове не клюет щука, лещ и сазан

«В дождь всегда сильный клев. Но если это такой дождь, как у нас был в конце мая-начале июня, то он рыбалке только во вред. Потоки воды после ливней сильно загрязняют воду. Хищным рыбам в таких условиях сложнее охотиться и в целом состояние рыбы ухудшается», — объясняет Николай Чигрунов.