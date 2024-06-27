Рыбак объяснил, почему в Ростове не клюет щука, лещ и сазан

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Как рассказал рыбак Николай Чигрунов, одни из самых популярных у донских рыбаков трофеев — щука, лещ и сазан, — нерестились с апреля по май.
«Обычно рыба после нереста очень активно ищет еду, восстанавливается. Но в этом году я заметил более слабый клев. Уже месяц как очень слабо клюет. Хотя обычно лето — это самый сезон для рыбалки», — замечает рыбак.
Эксперт связывает необычное поведение донской рыбы с погодными условиями
«В дождь всегда сильный клев. Но если это такой дождь, как у нас был в конце мая-начале июня, то он рыбалке только во вред. Потоки воды после ливней сильно загрязняют воду. Хищным рыбам в таких условиях сложнее охотиться и в целом состояние рыбы ухудшается», — объясняет Николай Чигрунов.
Рыбак добавляет, что после проливных дождей область накрыло засухой, а этого рыба тоже не любит.
«Дождь насыщает воду кислородом, охлаждает ее. В засуху рыба вялая из-за теплой воды и недостатка воздуха, поэтому менее активно будет искать пищу и, соответственно, клевать», — замечает эксперт.
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