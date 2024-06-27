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Клева нет: донской рыбак рассказал, почему не клюет щука, лещ и сазан

Рыбак объяснил, почему в Ростове не клюет щука, лещ и сазан

27 июня 2024, 05:05
Фото: Unsplash
Клева нет: донской рыбак рассказал, почему не клюет щука, лещ и сазан

Из-за погоды в Ростове перестали ловиться щука, лещ и сазан

Многие виды рыб в Дону недавно завершили нерест, но не спешат возвращаться к активному образу жизни, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский рыбак Николай Чигрунов.

Как рассказал рыбак Николай Чигрунов, одни из самых популярных у донских рыбаков трофеев — щука, лещ и сазан, — нерестились с апреля по май.

«Обычно рыба после нереста очень активно ищет еду, восстанавливается. Но в этом году я заметил более слабый клев. Уже месяц как очень слабо клюет. Хотя обычно лето — это самый сезон для рыбалки», — замечает рыбак.

Эксперт связывает необычное поведение донской рыбы с погодными условиями

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«В дождь всегда сильный клев. Но если это такой дождь, как у нас был в конце мая-начале июня, то он рыбалке только во вред. Потоки воды после ливней сильно загрязняют воду. Хищным рыбам в таких условиях сложнее охотиться и в целом состояние рыбы ухудшается», — объясняет Николай Чигрунов.

Рыбак добавляет, что после проливных дождей область накрыло засухой, а этого рыба тоже не любит.

«Дождь насыщает воду кислородом, охлаждает ее. В засуху рыба вялая из-за теплой воды и недостатка воздуха, поэтому менее активно будет искать пищу и, соответственно, клевать», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Волгодонска задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка
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