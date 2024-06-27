С нового Центрального автовокзала в Ростове запустят рейсы в новые регионы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Ростове-на-Дону с 27 июня начал принимать пассажиров Центральный областной автовокзал. На данный момент работают две из пяти секции здания. Они обустроены всеми необходимыми девайсами для комфортного пребывания на территории вокзала: кондиционер, Wi-Fi, кафе, удобные сидения и много другое. До конца года также появятся магазины, капсульные отели и фуд-корты.
Директор Алена Беликова рассказала, что в ближайшие три месяца начнут курсировать междугородные перевозки во Владикавказ, Крым, Питер, Москву, Волгоград, Астрахань и Грозный. Приоритетным направлением для Центрального автовокзала будут новые территории, куда автобусы отправятся уже в июле.
Отметим, что в реализацию проекта было вложено более 1,5 миллиардов рублей. А сумма средств на полное развитие автовокзала превысит пять миллиардов рублей.
Ранее жители города пожаловались на перенос некоторых маршрутов со Старого автовокзала на «Центральный». Нововведение оказалось неудобным для большого количества ростовчан.