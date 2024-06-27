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Updated Сегодня, 08:25

«Центральный» автовокзал в Ростове-на-Дону будет обслуживать новые регионы РФ

С нового Центрального автовокзала в Ростове запустят рейсы в новые регионы

27 июня 2024, 08:23
Фото: donland.ru
«Центральный» автовокзал в Ростове-на-Дону будет обслуживать новые регионы РФ
В Ростове-на-дону открылся Центральный автовокзал, с которого жители города смогут отправиться в десяти направлениях и, в том числе, в новые регионы России, сообщает группа «Агроком».

В Ростове-на-Дону с 27 июня начал принимать пассажиров Центральный областной автовокзал. На данный момент работают две из пяти секции здания. Они обустроены всеми необходимыми девайсами для комфортного пребывания на территории вокзала: кондиционер, Wi-Fi, кафе, удобные сидения и много другое. До конца года также появятся магазины, капсульные отели и фуд-корты.

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Директор Алена Беликова рассказала, что в ближайшие три месяца начнут курсировать междугородные перевозки во Владикавказ, Крым, Питер, Москву, Волгоград, Астрахань и Грозный. Приоритетным направлением для Центрального автовокзала будут новые территории, куда автобусы отправятся уже в июле.

Отметим, что в реализацию проекта было вложено более 1,5 миллиардов рублей. А сумма средств на полное развитие автовокзала превысит пять миллиардов рублей.

Ранее жители города пожаловались на перенос некоторых маршрутов со Старого автовокзала на «Центральный». Нововведение оказалось неудобным для большого количества ростовчан.

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