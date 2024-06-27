С нового Центрального автовокзала в Ростове запустят рейсы в новые регионы

В Ростове-на-Дону с 27 июня начал принимать пассажиров Центральный областной автовокзал. На данный момент работают две из пяти секции здания. Они обустроены всеми необходимыми девайсами для комфортного пребывания на территории вокзала: кондиционер, Wi-Fi, кафе, удобные сидения и много другое. До конца года также появятся магазины, капсульные отели и фуд-корты.