Сколько стоит мечта: цены на обучение в вузах Ростова-на-Дону в 2024 году

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году. Тенденция не обошла стороной и ростовские университеты. Сколько придется отдать за место в вузе Ростова, узнала RostovGazeta. Отметим, что речь идет об обучении на первом курсе бакалавриата и специалитета в очном формате. Информация о расценках опубликована на информационных ресурсах самих вузов.
Средняя стоимость места на коммерческом отделении в ведущем вузе Ростова составляет в среднем 150 тысяч рублей. Больше других за обучение в Южном федеральном университете заплатят будущие дизайнеры. Платное место по направлению «дизайн», «искусство костюма и текстиля», «живопись», «графика», «монументально-декоративное искусство» стоит 272 тысячи рублей в год. Меньше заплатят будущие архитекторы — 172 тысячи рублей в год.
Высокие цены выставлены и для коммерческого обучения по направлению «Зарубежное регионоведение» — 210 тысяч рублей в год. Примечательно, что обучение на политологов или экспертов в международных отношениях дешевле. Они заплатят 136 тысяч и 144 тысячи рублей соответственно.
Мечтающие работать в IT и инновационных технологиях должны отдать за место на «коммерции» 200 тысяч рублей в год. Столько же заплатят желающие учиться по направлению «Теология» и «Юриспруденция».
Немногим ниже стоит место на «коммерции» в Донском государственном техническом университете. Топ самых дорогих направлений в нем, как и в ЮФУ, возглавили «дизайн» и «монументально-декоративное искусство». За место там придется платить в год 225 300 рублей. Столько же обойдется в год обучение по направлению «Музыкальное искусство эстрады».
Желающие получить образование в СМИ, рекламе и пиаре заплатят в год 169 тысяч рублей.
Замыкают тройку лидеров направления «наноинженерия», «техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», «аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «авиастроение». Обучение в год там обойдется в 159 900 рублей.
В Ростовском государственном экономическом университете максимальная цена за место на «коммерции» — 130 тысяч рублей в год. Эту сумму нужно заплатить желающим учиться на направлениях «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «информационная безопасность», «управление качеством» и ряде других.
113 тысяч рублей в год обойдется обучение по направлениям «прикладная математика и информатика», «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление», «торговое дело», «организация работы с молодежью», «юриспруденция», «зарубежное регионоведение», «реклама и связи с общественностью», «международные отношения», «туризм», «лингвистика», «педагогическое образование» и некоторые другие.
Значительно поднялись цены на платное обучение в Ростовском государственном медицинском университете. Рекордсменом по росту цен стал факультет стоматологии. За год обучения на нем студенту придется отдать 225 тысяч рублей. В прошлом году сумма была меньше на 23 тысячи рублей.
Далее по росту цен следует направление «лечебное дело». За обучение там на платной основе в год придется отдавать 200 тысяч рублей. На десять тысяч меньше заплатят студенты, которые учатся на педиатров.
Направление «фармация» в год обойдется в 150 тысяч рублей, а «медико-профилактическое дело» — 156,8 тысячи рублей.
Дешевле всего в РостГМУ стоит учиться на клинического психолога. В год за обучение по этому направлению нужно будет отдать 132,7 тысячи рублей.
Напомним, вузам в Ростовской области выделили меньше 20 тысяч бюджетных мест. Регион занял третье место среди других субъектов России по количеству бесплатных учебных мест. Первое и второе места соответственно заняли Татарстан и Свердловская область.