Сколько стоит мечта: цены на обучение в вузах Ростова-на-Дону в 2024 году

Немногим ниже стоит место на «коммерции» в Донском государственном техническом университете. Топ самых дорогих направлений в нем, как и в ЮФУ, возглавили «дизайн» и «монументально-декоративное искусство». За место там придется платить в год 225 300 рублей. Столько же обойдется в год обучение по направлению «Музыкальное искусство эстрады».