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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Кромка берега Таганрогского залива усыпана мертвой рыбой

Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области

27 июня 2024, 17:24
Фото: rostovgazeta.ru
Кромка берега Таганрогского залива усыпана мертвой рыбой
Кромка берега Таганрогского залива в Ростовской области усыпана мертвой рыбой, сообщили RostovGazeta местные жители.

Жители села Круглое обнаружили на побережье Таганрогского залива сотни мертвых рыб. К берегу прибило в основном молодые особи. Сейчас вся кромка берега буквально усыпана трупами рыбы.

Кромка берега Таганрогского залива усыпана мертвой рыбой
Видео: rostovgazeta.ru

В последние дни никаких значительных загрязнений воды в Таганрогском заливе местные жители не замечали. Сейчас они жалуются на неприятный запах, который исходит от мертвой рыбы.

В Минприроды Ростовской области массовый мор рыбы никак не комментировали.

На днях жители Морозовского района сообщали о массовой гибели рыбы в местной реке.

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#Виктория Прутковская#Видео#Ростов-на-Дону#Таганрогский залив#Экология в Ростовской области#Мертвая рыба#Происшествия
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