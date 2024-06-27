Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Жители села Круглое обнаружили на побережье Таганрогского залива сотни мертвых рыб. К берегу прибило в основном молодые особи. Сейчас вся кромка берега буквально усыпана трупами рыбы.
В последние дни никаких значительных загрязнений воды в Таганрогском заливе местные жители не замечали. Сейчас они жалуются на неприятный запах, который исходит от мертвой рыбы.
В Минприроды Ростовской области массовый мор рыбы никак не комментировали.
На днях жители Морозовского района сообщали о массовой гибели рыбы в местной реке.