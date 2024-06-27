Совет Федерации займется проектами водного сообщения из Таганрога до Мариуполя

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Яцкин рассказал, что Совет Федерации совместно с правительством России поддержат развитие транспортного сообщения портов Азовского моря. Речь идет о создании водных пассажирских перевозок между портами Мариуполя и Таганрога.
Помимо этого, заместитель председателя отметил, что не меньше внимания будет уделяться ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» и созданию высокоскоростного железной дороги в Адлер через Ростов-на-Дону.
Ранее стало известно, что в июле запустят речные перевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск. Подробнее о расписании круиза в материале RostovGazeta.
До этого ростовчан шокировала стоимость билетов на поездки на речном «Валдае». Мини-круиз обойдется в 800 рублей и выше.