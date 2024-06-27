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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Совет Федерации будет сопровождать проекты водного сообщения портов Азовского моря

Совет Федерации займется проектами водного сообщения из Таганрога до Мариуполя

27 июня 2024, 13:24
Фото: donland.ru
Совет Федерации будет сопровождать проекты водного сообщения портов Азовского моря
Совет Федерации будет следить за реализацией проектов развития транспортной связанности портов Азовского моря, сообщил первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин.

Яцкин рассказал, что Совет Федерации совместно с правительством России поддержат развитие транспортного сообщения портов Азовского моря. Речь идет о создании водных пассажирских перевозок между портами Мариуполя и Таганрога.

Помимо этого, заместитель председателя отметил, что не меньше внимания будет уделяться ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» и созданию высокоскоростного железной дороги в Адлер через Ростов-на-Дону.

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Ранее стало известно, что в июле запустят речные перевозки из Ростова-на-Дону в Семикаракорск. Подробнее о расписании круиза в материале RostovGazeta.

До этого ростовчан шокировала стоимость билетов на поездки на речном «Валдае». Мини-круиз обойдется в 800 рублей и выше.

#Регина Симакова#Общество#Транспорт
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