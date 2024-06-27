Суд обязал компанию бывшего депутата восстановить кинотеатр «Россия» в Ростове

Изначально планировалось на месте кинотеатра создать торгово-развлекательный центр, но проект реконструкции неоднократно менялся, а сроки реализации передвигались. Прошло 19 лет, но к реконструкции кинотеатра так и не приступили. Городской департамент архитектуры и градостроительства судился с инвестором и пытался заставить приступить к реализации проекта либо вернуть кинотеатр в муниципальную собственность. По итогу кинотеатр был фактически снесен.