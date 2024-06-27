Суд обязал компанию бывшего депутата восстановить кинотеатр «Россия» в Ростове

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Согласно решению суда, фирму обязали завершить работы по сохранению здания в течение 48 месяцев после вступления решения в силу.
Проект реконструкции предусматривает восстановление исторического внешнего вида здания, которое является объектом культурного наследия — бывшего кинотеатра «Россия», известного как театр ГОМЭЦ с 1959 года. Он расположен в парке имени Максима Горького.
Начать реализацию проекта по реконструкции здания должны были еще в 2005 году. Управление зданием кинотеатра было передано ООО «Киноконцертный комплекс „Россия“, доля в котором принадлежала ОАО „Ростовдонавтовокзалу“ в объеме более 74% и 25% — ДИЗО в Ростове-на-Дону.
Изначально планировалось на месте кинотеатра создать торгово-развлекательный центр, но проект реконструкции неоднократно менялся, а сроки реализации передвигались. Прошло 19 лет, но к реконструкции кинотеатра так и не приступили. Городской департамент архитектуры и градостроительства судился с инвестором и пытался заставить приступить к реализации проекта либо вернуть кинотеатр в муниципальную собственность. По итогу кинотеатр был фактически снесен.
Около года назад экс-депутат Заксобрания Ростовской области и владелец компании «Зенит-девелопмент» Евгений Дегтярев приобрел ООО «Ростдонавтовокзал». Он заявил о своих планах о реконструкции кинотеатра. Но работы так и не начались. Из-за этого ОКН обратился с иском в арбитражный суд, который удовлетворил требование городских властей.