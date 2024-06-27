Супермаркет «Пятерочка» охватил огонь в Ростове

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О пожаре в супермаркете на Зрелищной, 24 сообщили 27 июня в 13.53. На место прибыли 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Выяснилось, что в здании магазина загорелась кровля на площади в 20 квадратных метров.
Локализовать огонь удалось к 14.10, а ликвидировать полностью — к 14.20.
Никто из сотрудников супермаркета и его посетителей не пострадал.
Напомним, накануне пожар вспыхнул в частном доме в Семикаракорске после взрыва газа. Огонь от здания перекинулся на соседние дома. Трех человек спасли, один из них находится в больнице.