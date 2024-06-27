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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Спасатели ликвидировали пожар в «Пятерочке» на улице Зрелищной

Супермаркет «Пятерочка» охватил огонь в Ростове

27 июня 2024, 16:02
Фото: 1MI
Спасатели ликвидировали пожар в «Пятерочке» на улице Зрелищной
Спасатели ликвидировали пожар в «Пятерочке» на улице Зрелищной, подробностями поделились в управлении МЧС по Ростову-на-Дону.

О пожаре в супермаркете на Зрелищной, 24 сообщили 27 июня в 13.53. На место прибыли 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Выяснилось, что в здании магазина загорелась кровля на площади в 20 квадратных метров.

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Локализовать огонь удалось к 14.10, а ликвидировать полностью — к 14.20.

Никто из сотрудников супермаркета и его посетителей не пострадал.

Напомним, накануне пожар вспыхнул в частном доме в Семикаракорске после взрыва газа. Огонь от здания перекинулся на соседние дома. Трех человек спасли, один из них находится в больнице.

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