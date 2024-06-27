Супермаркет «Пятерочка» охватил огонь в Ростове

О пожаре в супермаркете на Зрелищной, 24 сообщили 27 июня в 13.53. На место прибыли 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Выяснилось, что в здании магазина загорелась кровля на площади в 20 квадратных метров.