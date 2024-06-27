Толстым слоем плесени стали покрываться свежие продукты в «Магнитах» в Ростове

Житель Ростова Юрий [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] приобрел сегодня в магазине сыр «Тильзитер» под торговой маркой «Магнит». Каково же было удивление, когда при вскрытии дома упаковки, горожанин обнаружил испорченный сыр, покрытый серой плесенью.