Толстым слоем плесени стали покрываться свежие продукты в «Магнитах» в Ростове

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Житель Ростова Юрий [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] приобрел сегодня в магазине сыр «Тильзитер» под торговой маркой «Магнит». Каково же было удивление, когда при вскрытии дома упаковки, горожанин обнаружил испорченный сыр, покрытый серой плесенью.
«При этом срок годности сыра был не нарушен. Товар без проблем „пикнули“ на кассе. Получается, что этот сыр хороший, и его можно употреблять в пищу?» — недоумевает Юрий.
Напомним, что по оценкам Роскачества, фасованный сыр «Тильзитер» от «Магнита» входит в список лучших товаров сети. Отмечается, что в продукте отсутствуют консерванты, красители и растительные жиры. Однако в качестве недостатков отмечен уровень соли — ниже установленного стандарта Роскачества.
К слову, история с сыром завершилась для Юрия хорошо. Спохватившись сразу, он вернул испорченный сыр в магазин.
Напомним, что ранее ростовский общественник потребовал вернуть проверки для пищевых производств.