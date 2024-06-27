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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Ростовчанин пожаловался на покупку испорченного сыра с плесенью в магазине «Магнит»

Толстым слоем плесени стали покрываться свежие продукты в «Магнитах» в Ростове

27 июня 2024, 13:19
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанин пожаловался на покупку испорченного сыра с плесенью в магазине «Магнит»

Толстый слой серой плесени обнаружил житель Ростова на сыре из «Магнита»

Сыр «Тильзитер», купленный в магазине «Магнит» в Ростове, оказался покрыт серой плесенью. Об этом RostovGazeta сообщил его покупатель.

Житель Ростова Юрий [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] приобрел сегодня в магазине сыр «Тильзитер» под торговой маркой «Магнит». Каково же было удивление, когда при вскрытии дома упаковки, горожанин обнаружил испорченный сыр, покрытый серой плесенью.

«При этом срок годности сыра был не нарушен. Товар без проблем „пикнули“ на кассе. Получается, что этот сыр хороший, и его можно употреблять в пищу?» — недоумевает Юрий.
Сыр с плесенью, приобретенный в магазине "Магнит" Ростова Сыр с плесенью, приобретенный в магазине "Магнит" Ростова
Сыр с плесенью, приобретенный в магазине "Магнит" Ростова
Фото: rostovgazeta.ru
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Напомним, что по оценкам Роскачества, фасованный сыр «Тильзитер» от «Магнита» входит в список лучших товаров сети. Отмечается, что в продукте отсутствуют консерванты, красители и растительные жиры. Однако в качестве недостатков отмечен уровень соли — ниже установленного стандарта Роскачества.

К слову, история с сыром завершилась для Юрия хорошо. Спохватившись сразу, он вернул испорченный сыр в магазин.

Напомним, что ранее ростовский общественник потребовал вернуть проверки для пищевых производств.

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