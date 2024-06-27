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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Турмаршрут «Большой казачий круг» разработали в Ростовской области

Туристам в Ростовской области предлагают три дня ездить по казачьим местам

27 июня 2024, 17:59
Фото: Правительство Ростовской области
Турмаршрут «Большой казачий круг» разработали в Ростовской области
Турмаршрут «Большой казачий круг» разработали в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Турмаршут «Большой казачий круг» создали «с целью погружения туристов в казачий быт, традиции, историю и культуру донских казаков». Программа тура рассчитана на три дня. Гостям предлагают посетить Азов, Новочеркасск, станицу Старочеркасскую, хутора Старозолотовский и Пухляковский.

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«Маршрут „Большой казачий круг“ создан, чтобы наши гости почувствовали себя настоящими казаками, прониклись донским „вольным“ образом жизни и даже познакомились с настоящими казаками, которые по сей день оберегают вековые традиции нашей земли», — заявила Оксана Захарова, директор новочеркасской компании «Альянс-Тур».

Ранее сообщалось, что на казачество в Ростовской области выделили два миллиарда рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, строительство учебных заведений и поддержку казачьих дружин.

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