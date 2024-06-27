Туристам в Ростовской области предлагают три дня ездить по казачьим местам

Ранее сообщалось, что на казачество в Ростовской области выделили два миллиарда рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, строительство учебных заведений и поддержку казачьих дружин.