Туристам в Ростовской области предлагают три дня ездить по казачьим местам

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Турмаршут «Большой казачий круг» создали «с целью погружения туристов в казачий быт, традиции, историю и культуру донских казаков». Программа тура рассчитана на три дня. Гостям предлагают посетить Азов, Новочеркасск, станицу Старочеркасскую, хутора Старозолотовский и Пухляковский.
«Маршрут „Большой казачий круг“ создан, чтобы наши гости почувствовали себя настоящими казаками, прониклись донским „вольным“ образом жизни и даже познакомились с настоящими казаками, которые по сей день оберегают вековые традиции нашей земли», — заявила Оксана Захарова, директор новочеркасской компании «Альянс-Тур».
Ранее сообщалось, что на казачество в Ростовской области выделили два миллиарда рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, строительство учебных заведений и поддержку казачьих дружин.