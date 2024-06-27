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Posted 27 июня, 12:15

Published 27 июня, 12:15

Modified 27 июня, 12:15

Updated 27 июня, 12:15

В Модульбанке рассказали о принципе работы сервисе приема оплаты по NFC

В Модульбанке рассказали о принципе работы сервисе приема оплаты по NFC

27 июня 2024, 12:15
Фото: 1MI
В современном мире мобильные телефоны стали важной частью быта, поскольку не только выполняют функцию связи, но и решают вопросы, связанные с обучением, работой и развлечениями.

Недавно мобильные устройства начали использовать в качестве замены банковских карт, что стало возможным благодаря новой технологии оплаты через NFC. Near Field Communication — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, позволяющая задействовать мобильные телефоны для бесконтактной оплаты товаров и услуг, пишет newsnn.ru.

Чтобы принимать оплату через NFC, нужны специальная сим-карта, поддерживающая эту технологию, и мобильное приложение, установленное на устройстве. Клиенты высоко ценят NFC-оплату за удобство и быстроту, а также за безопасность проведения транзакций благодаря шифрованию передаваемых данных.

В России многие банки уже широко применяют NFC-технологии, предоставляя клиентам возможность проведения бесконтактных платежей. Среди таких банков стоит назвать Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно к ним добавился российский Модульбанк, заявивший о себе как о предпринимательском хабе, который начал прием оплаты с мобильного телефона через NFC.

Приложение для бизнеса ModulPay помогает клиентам вносить плату за товары и услуги банковскими картами через NFC-модуль телефона. Председатель правления Модульбанка Павел Семенов поделился планами банка продолжить совершенствование этого полнофункционального платежного сервиса. Семенов также отметил, что уже ведется работа с онлайн-кассой, а фискализация, интегрированная в систему, происходит автоматически.

Таким образом, NFC-технологии для приема оплаты через мобильные устройства приобретают статус все более популярного способа расчетов, обеспечивая дополнительные возможности. Благодаря удобству, быстроте и безопасности все больше людей выбирают этот метод для совершения покупок.

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