В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической

В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома. Один из них находится в Ленинском районе по адресу Социалистическая, 67. Двухэтажное здание признали аварийным и подлежащим к сносу. Многоквартирный дом (литер А) располагается на земельный участке площадью 459 квадратных метров.