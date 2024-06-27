В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома. Один из них находится в Ленинском районе по адресу Социалистическая, 67. Двухэтажное здание признали аварийным и подлежащим к сносу. Многоквартирный дом (литер А) располагается на земельный участке площадью 459 квадратных метров.
Второй дом находится в Кировском районе на улице Станиславского, 198. Земельный участок площадью 422 квадратных метра изымут для муниципальных нужд. Здание также является аварийным и подлежащим к сносу.
Ранее стало известно, что городские власти планировали снести 150-летний дом. Однако здание назвали выявленным объектом культурного наследия Ростова-на-Дону.