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В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической

В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической

27 июня 2024, 08:21
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление о сносе двух старинных домов. Соответствующая документация размещена на сайте городской управы.

В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома. Один из них находится в Ленинском районе по адресу Социалистическая, 67. Двухэтажное здание признали аварийным и подлежащим к сносу. Многоквартирный дом (литер А) располагается на земельный участке площадью 459 квадратных метров.

Второй дом находится в Кировском районе на улице Станиславского, 198. Земельный участок площадью 422 квадратных метра изымут для муниципальных нужд. Здание также является аварийным и подлежащим к сносу.

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Ранее стало известно, что городские власти планировали снести 150-летний дом. Однако здание назвали выявленным объектом культурного наследия Ростова-на-Дону.

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