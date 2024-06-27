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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

По Ростову гуляет питон, пока в области слышны взрывы у хуторов

В Ростове по улицам гуляют питоны, а синоптики пугают африканской жарой

27 июня 2024, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru
По Ростову гуляет питон, пока в области слышны взрывы у хуторов
Жители хутора в Ростовской области сообщили о взрыве, тем временем в Ростове на улицах заметили трехметрового питона, а синоптики предупредили об аномальной жаре.

«Слышу взрыв, не знаю, где он»

Жители хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района сообщили о звуках взрыва 27 июня. Они предположили, что их причиной может быть атака БПЛА. Утром местные жители обнаружили воронку, а рядом детали, схожие с конструкцией беспилотника.

В правительстве Ростовской области заявили, что 26 и 27 июня никаких инцидентов, связанных с атакой беспилотных летательных аппаратов не регистрировали. Но несколько дней назад в экстренные службы поступали сообщения о взрыве. В результате никто не пострадал. Но взрывной волной частично было повреждено остекление в некоторых домах.

Жители хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района сообщили о звуках взрыва 27 июняЖители хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района сообщили о звуках взрыва 27 июня
Жители хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района сообщили о звуках взрыва 27 июня
Фото: Минобороны РФ / Для иллюстрации
Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области
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Выгул домашнего питона

Жители Ростова в соцсетях сообщили о трехметровом питоне в центре Ростова. Животное ползало недалеко от Публичной библиотеки.

У питона не было специального поводка для рептилий. Но он, со слов очевидцев, находился под присмотром хозяина.

Мнения в инфополе разделились. Одни считают неприемлемым держать такого питомца дома и гулять с ним по улице. Другие умиляются питону и не видят смысла в запретах.

Выгул домашнего питонаВыгул домашнего питона
Выгул домашнего питона
Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»
В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона
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Жара за +40 градусов

Модель прогноза погоды GFS спрогнозировало в начале июля в Ростове аномальную жару.Температура воздуха может подняться до +40 градусов и выше.

Ждать аномальную жару стоит в первой декаде месяца. Температура воздуха около +44 градусов ожидается 5 июля. 9 июля температура поднимется до +46 градусов.

Отмечается, что подобные волны аномальной жары будут приходить в регион периодически в течение всего лета.

Жара за +40 градусовЖара за +40 градусов
Жара за +40 градусов
Фото: pogoda.com
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