В Ростове по улицам гуляют питоны, а синоптики пугают африканской жарой

В правительстве Ростовской области заявили, что 26 и 27 июня никаких инцидентов, связанных с атакой беспилотных летательных аппаратов не регистрировали. Но несколько дней назад в экстренные службы поступали сообщения о взрыве. В результате никто не пострадал. Но взрывной волной частично было повреждено остекление в некоторых домах.