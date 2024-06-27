В Ростове по улицам гуляют питоны, а синоптики пугают африканской жарой

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Жители хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района сообщили о звуках взрыва 27 июня. Они предположили, что их причиной может быть атака БПЛА. Утром местные жители обнаружили воронку, а рядом детали, схожие с конструкцией беспилотника.
В правительстве Ростовской области заявили, что 26 и 27 июня никаких инцидентов, связанных с атакой беспилотных летательных аппаратов не регистрировали. Но несколько дней назад в экстренные службы поступали сообщения о взрыве. В результате никто не пострадал. Но взрывной волной частично было повреждено остекление в некоторых домах.
Жители Ростова в соцсетях сообщили о трехметровом питоне в центре Ростова. Животное ползало недалеко от Публичной библиотеки.
У питона не было специального поводка для рептилий. Но он, со слов очевидцев, находился под присмотром хозяина.
Мнения в инфополе разделились. Одни считают неприемлемым держать такого питомца дома и гулять с ним по улице. Другие умиляются питону и не видят смысла в запретах.
Модель прогноза погоды GFS спрогнозировало в начале июля в Ростове аномальную жару.Температура воздуха может подняться до +40 градусов и выше.
Ждать аномальную жару стоит в первой декаде месяца. Температура воздуха около +44 градусов ожидается 5 июля. 9 июля температура поднимется до +46 градусов.
Отмечается, что подобные волны аномальной жары будут приходить в регион периодически в течение всего лета.