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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал

В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал

27 июня 2024, 09:53
Фото: Unsplash / для иллюстрации
В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал
На трассе в Ростовской области водитель грузовой фуры заснул за рулем и перевернул самосвал, сообщают очевидцы в мессенджере.

Днем 26 июня на трассе в районе станицы Грушевской произошло ДТП. Водитель фуры заснул и подрезал впереди идущий самосвал, после чего произошло столкновение. Несмотря на это, водитель не проснулся, а фура продолжала наезжать на грузовой автомобиль и толкать его. В итоге самосвал перевернулся и упал за пределы проезжей части.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало. Сотрудники УГИБДД не давали официального подтверждения данному инциденту.

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В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

Ранее из-за ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Автомобильный затор растянулся на 15 километров.

До этого в центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку.

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