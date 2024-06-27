В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Днем 26 июня на трассе в районе станицы Грушевской произошло ДТП. Водитель фуры заснул и подрезал впереди идущий самосвал, после чего произошло столкновение. Несмотря на это, водитель не проснулся, а фура продолжала наезжать на грузовой автомобиль и толкать его. В итоге самосвал перевернулся и упал за пределы проезжей части.
Отметим, что информации о пострадавших не поступало. Сотрудники УГИБДД не давали официального подтверждения данному инциденту.
Ранее из-за ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Автомобильный затор растянулся на 15 километров.
До этого в центре Ростова-на-Дону микроавтобус протаранил легковушку.