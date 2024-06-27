В Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал

Днем 26 июня на трассе в районе станицы Грушевской произошло ДТП. Водитель фуры заснул и подрезал впереди идущий самосвал, после чего произошло столкновение. Несмотря на это, водитель не проснулся, а фура продолжала наезжать на грузовой автомобиль и толкать его. В итоге самосвал перевернулся и упал за пределы проезжей части.