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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Ростовской области предприятие готовило замороженного леща из неизвестной рыбы

В Ростовскую область попала тонна леща, которого лучше не есть

27 июня 2024, 13:43
Фото: Pxhere
В Ростовской области предприятие готовило замороженного леща из неизвестной рыбы

В Ростовскую область попала тонна леща сомнительного качества

Предприятие в Ростовской области нарушило правила оформления продукции, подробностями поделились в управлении регионального Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства выявили факт оформления документов на продукцию без указания сырья. Речь идет об одной тонне мороженного глазированного леща. Его производитель не указал, из чего приготовлен продукт.

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В Россельхознадзоре отметили, что это нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Производителю направили предупреждение.

О какой именно фирме идет речь, в сообщении надзорного ведомства не указывается.

Ранее в Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед.

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