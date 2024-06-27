В Ростовскую область попала тонна леща, которого лучше не есть

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Сотрудники надзорного ведомства выявили факт оформления документов на продукцию без указания сырья. Речь идет об одной тонне мороженного глазированного леща. Его производитель не указал, из чего приготовлен продукт.
В Россельхознадзоре отметили, что это нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Производителю направили предупреждение.
О какой именно фирме идет речь, в сообщении надзорного ведомства не указывается.
Ранее в Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед.