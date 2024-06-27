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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона

В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона

27 июня 2024, 07:54
Фото: Unsplash
В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона
В Ростове-на-Дону заметили огромного питона, который самостоятельно ползает по улицам в центре города, сообщили очевидцы в Сети.

В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона. Змея достигает в длину примерно три метра. Он ползает по городу без специализированного поводка для рептилий. Однако питон находится под присмотром хозяина.

Ростовчане не довольны, что такой домашний питомец свободно перемещается по улицам города: «Не пойму, почему с такой тварью по городу ходят?»

Экзотический попугай поселился на улицах Ростова
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В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона.В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона.
В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона.В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона.
В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона.
Фото: ТГ-канал Ростов Главный

«Питон должен жить в джунглях», — комментирует другой подписчик популярного паблика.

Другие же не видят ничего плохого в этом: «Главное, чтобы хозяин его не позавтракать вывел».

Ранее змея обогнала рыбака по количеству улова в Ростовской области. Пресмыкающееся в один миг поймало крупную рыбу.

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