В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Ростове-на-Дону в районе Донской публичной библиотеки увидели питона. Змея достигает в длину примерно три метра. Он ползает по городу без специализированного поводка для рептилий. Однако питон находится под присмотром хозяина.
Ростовчане не довольны, что такой домашний питомец свободно перемещается по улицам города: «Не пойму, почему с такой тварью по городу ходят?»
«Питон должен жить в джунглях», — комментирует другой подписчик популярного паблика.
Другие же не видят ничего плохого в этом: «Главное, чтобы хозяин его не позавтракать вывел».
Ранее змея обогнала рыбака по количеству улова в Ростовской области. Пресмыкающееся в один миг поймало крупную рыбу.