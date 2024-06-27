Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области

По словам пресс-секретаря губернатора Ирины Четвертаковой, инцидентов с БПЛА 26 июня в Ростовской области зафиксировано не было, но в ЕДДС поступило сообщение о произошедшем в х.Иваново-Ясиновка несколько дней назад взрыве. «В результате взрыва никто не пострадал, частично повреждено остекление в домах поблизости. После поступившего сообщения на место выехали специалисты, которые определяют причину взрыва», — сообщила она.