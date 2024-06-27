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Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области

Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области

27 июня 2024, 11:10
Фото: Минобороны РФ / Для иллюстрации
Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области
В Ростовской области экстренные службы не зафиксировали инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Ранее появилась информация о мощном грохоте, прозвучавшем в Ростовской области на окраине хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района. Звук якобы был вызван падением БПЛА. Жители сообщили, что на утро обнаружили большую воронку, а рядом лежали обломки, напоминающие детали беспилотника.

По словам пресс-секретаря губернатора Ирины Четвертаковой, инцидентов с БПЛА 26 июня в Ростовской области зафиксировано не было, но в ЕДДС поступило сообщение о произошедшем в х.Иваново-Ясиновка несколько дней назад взрыве. «В результате взрыва никто не пострадал, частично повреждено остекление в домах поблизости. После поступившего сообщения на место выехали специалисты, которые определяют причину взрыва», — сообщила она.

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
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Ранее атака БПЛА привела к страшному пожару в Азове. На территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом. Спасатели боролись с огнем больше трех суток.

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