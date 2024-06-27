Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ранее появилась информация о мощном грохоте, прозвучавшем в Ростовской области на окраине хутора Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района. Звук якобы был вызван падением БПЛА. Жители сообщили, что на утро обнаружили большую воронку, а рядом лежали обломки, напоминающие детали беспилотника.
По словам пресс-секретаря губернатора Ирины Четвертаковой, инцидентов с БПЛА 26 июня в Ростовской области зафиксировано не было, но в ЕДДС поступило сообщение о произошедшем в х.Иваново-Ясиновка несколько дней назад взрыве. «В результате взрыва никто не пострадал, частично повреждено остекление в домах поблизости. После поступившего сообщения на место выехали специалисты, которые определяют причину взрыва», — сообщила она.
Ранее атака БПЛА привела к страшному пожару в Азове. На территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом. Спасатели боролись с огнем больше трех суток.