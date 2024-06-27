Водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом

На трассе «Новороссия» 33-летний водитель Mercedes s-450, двигаясь со стороны Мариуполя в направлении Таганрога, попытался сделать обгон. Но автомобилист не убедился в безопасности маневра, превысил скорость и влетел в ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Удар машин был настолько сильным, что они обе вылетели в кювет.