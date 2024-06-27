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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Один погиб и один пострадал в ДТП с Mercedes в Ростовской области

Водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом

27 июня 2024, 13:31
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
Один погиб и один пострадал в ДТП с Mercedes в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Неклиновском районе, рассказали в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

На трассе «Новороссия» 33-летний водитель Mercedes s-450, двигаясь со стороны Мариуполя в направлении Таганрога, попытался сделать обгон. Но автомобилист не убедился в безопасности маневра, превысил скорость и влетел в ГАЗ, который ехал в попутном направлении. Удар машин был настолько сильным, что они обе вылетели в кювет.

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Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Скорая увезла с места ДТП водителя и пассажира Mercedes. Позже автомобилист скончался в больнице. Водитель ГАЗ не пострадал.

Расследованием смертельного происшествия занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области уснувший водитель фуры перевернул самосвал.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Мариуполь#Неклиновский район#Происшествия
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