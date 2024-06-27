Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове

На опубликованном каналом видео заметно, как к рынку подъехали полицейские машины, из которых вышли сотрудники органов правопорядка. Среди прибывших силовиков сотрудники ГИБДД, а также вооруженные полицейские. Предположительно, в городе проводятся рейды против незаконных мигрантов.