Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На опубликованном каналом видео заметно, как к рынку подъехали полицейские машины, из которых вышли сотрудники органов правопорядка. Среди прибывших силовиков сотрудники ГИБДД, а также вооруженные полицейские. Предположительно, в городе проводятся рейды против незаконных мигрантов.
При этом рынок работает в штатном режиме, продавцы находятся за прилавками, а покупатели бродят и рассматривают товар.
Официальной информации о происшествии не поступало, она будет уточняться.
Ранее силовики устроили облаву в элитном ночном клубе Inside в Ростове. Представители правоохранительных органов проверяли у мужчин паспорта и военные билеты.