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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове

Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове

27 июня 2024, 12:29
Фото: rostovgazeta.ru
Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове
В Сети распространяется видео, на котором вооруженные полицейские прибывают на Нахичеванский рынок в Ростове, ролик опубликовал канал «Тютина».

На опубликованном каналом видео заметно, как к рынку подъехали полицейские машины, из которых вышли сотрудники органов правопорядка. Среди прибывших силовиков сотрудники ГИБДД, а также вооруженные полицейские. Предположительно, в городе проводятся рейды против незаконных мигрантов.

Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в РостовеВооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове
Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове
Фото: ТГ «Ростов Главный»
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Вооруженные полицейские нагрянули на Нахичеванский рынок в Ростове
Видео: Видео tutina / rostovgazeta.ru

При этом рынок работает в штатном режиме, продавцы находятся за прилавками, а покупатели бродят и рассматривают товар.

Официальной информации о происшествии не поступало, она будет уточняться.

Ранее силовики устроили облаву в элитном ночном клубе Inside в Ростове. Представители правоохранительных органов проверяли у мужчин паспорта и военные билеты.

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