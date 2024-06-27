Жара вернется в Ростов до конца июня

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Ростове-на-Дону ожидается теплая и преимущественно ясная погода. Так, в четверг, 27 июня, синоптики прогнозируют небольшую облачность и ночные дожди. Утром температура воздуха составит всего +17 градусов. Днем будет не менее +27 градусов. Ночью ожидается до +18 градусов.
В пятницу, 28 июня, будет малооблачный день без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +25 до +28 градусов. Жара будет сопровождаться легким ветерком с временными порывами до 9 метров в секунду.
Суббота и воскресенье — самые жаркие дни второй половины недели. Так, 29 июня будет ясная погода без осадков. Диапазон температур от +18 до +31 градуса. В последний день июня ожидается днем до +32 градусов, ночью до +20 градусов.
Ранее эксперты выяснили, как изменится климат Ростова-на-Дону через 60 лет.