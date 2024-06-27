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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Жители Ростова могут позволить себе квартиры преимущественно маленьких размеров

Жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках

27 июня 2024, 10:25
Фото: Katherine Dix/cc by 2.0/flickr.com
Жители Ростова могут позволить себе квартиры преимущественно маленьких размеров
Ростов-на-Дону занял второе место по продаже квартир с самым маленьким средним метражом в новостройках среди городов-миллионников, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Аналитики посчитали, что в июне 2024 года средняя площадь продающейся квартиры в новостройке комфорт-класса с городах миллионниках выросла до 51 квадратного метра. Данный тренд также распространяется на жилплощадь бизнес-класса. Однако жители Ростова-на-Дону продолжают покупать преимущественно маленькие квартиры.

Так, донская столица заняла четвертое место среди миллионников с самыми небольшими средними площадями квартир в новостройках класса комфорт. Средний размер покупаемых жилых помещений составляет 47,2 квадратных метра.

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Если говорить о покупке квартир бизнес-класса, то в среднем их площадь составляет 43,9 квадратных метра. С этим показателем Ростов-на-Дону занимает второе место. Средний метраж квартир меньше только в Самаре — 39,8 квадратных метров.

Ранее стали известны районы Ростова-на-Дону, в которых чаще всего покупают квартиры.

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