Жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Аналитики посчитали, что в июне 2024 года средняя площадь продающейся квартиры в новостройке комфорт-класса с городах миллионниках выросла до 51 квадратного метра. Данный тренд также распространяется на жилплощадь бизнес-класса. Однако жители Ростова-на-Дону продолжают покупать преимущественно маленькие квартиры.
Так, донская столица заняла четвертое место среди миллионников с самыми небольшими средними площадями квартир в новостройках класса комфорт. Средний размер покупаемых жилых помещений составляет 47,2 квадратных метра.
Если говорить о покупке квартир бизнес-класса, то в среднем их площадь составляет 43,9 квадратных метра. С этим показателем Ростов-на-Дону занимает второе место. Средний метраж квартир меньше только в Самаре — 39,8 квадратных метров.
Ранее стали известны районы Ростова-на-Дону, в которых чаще всего покупают квартиры.