Администрация Ростова решила распродать свои иномарки

Помимо машин, на аукционе планируют продать подвал площадью 76,3 квадратных метра на улице Московской, 31. За него минимально хотят 2,4 миллиона рублей. Также выставят на продажу помещение площадью 389,6 квадратных метра на улице Шолохова, 8А.