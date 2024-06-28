Администрация Ростова решила распродать свои иномарки

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Чиновники анонсировали аукцион 31 июля, где администрация распродаст часть муниципального имущества. Так, на торги выставят две иномарки. Первая — легковой седан Renault Megane II. Цена первоначального предложения для этой машины — 352 125 рублей.
Вторая иномарка — Ford Mondeo. За нее власти установили цену первоначального предложения в 594 тысячи рублей.
Помимо машин, на аукционе планируют продать подвал площадью 76,3 квадратных метра на улице Московской, 31. За него минимально хотят 2,4 миллиона рублей. Также выставят на продажу помещение площадью 389,6 квадратных метра на улице Шолохова, 8А.
Ранее власти Ростовской области заработали миллионы рублей на распродаже старых машин.