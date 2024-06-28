Бастрыкин вмешался в дело об избиении жителя Ростова и его семьи из-за самоката

Сообщается, что возле одного из магазинов в Ростове мужчина напал на прохожего и его семью. Повод для избиения в СК назвали «малозначительным». При этом городские СМИ сообщили, что конфликт произошел из-за электросамоката. Сам ветеран получил телесные повреждения.