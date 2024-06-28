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Бастрыкин вмешался в дело об избиение ветерана и его семьи в Ростове

Бастрыкин вмешался в дело об избиении жителя Ростова и его семьи из-за самоката

28 июня 2024, 12:50
Фото: Следком РФ
Бастрыкин вмешался в дело об избиение ветерана и его семьи в Ростове
Центральный аппарат СК держит на контроле расследование дела об жителя Ростова-на-Дону, его супруги и ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что возле одного из магазинов в Ростове мужчина напал на прохожего и его семью. Повод для избиения в СК назвали «малозначительным». При этом городские СМИ сообщили, что конфликт произошел из-за электросамоката. Сам ветеран получил телесные повреждения.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Глава СК РФ Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле и поручил главе регионального управления Следкома Аслану Хуаде предоставить доклад о расследовании.

Ранее сообщалось, что следователи проверят дом-интернат в Ростовской области.

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