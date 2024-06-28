Бонусы или рубли: почему банки обновляют кешбэк-программы

То, что клиентам важно получать кешбэк в рублях, в банках понимают и тратят на вознаграждение клиентов немалые суммы. По данным консалтинговой компании Frank RG, в 2023 году 14% чистой прибыли кредитных организаций было направлено на программы лояльности — в два раза больше, чем в 2022 году. Но если для банков кешбэк — прямой расход, почему они идут на это? Все дело в лояльности клиентов, за которую идет борьба. Ведь выбирая карту и банк, все больше людей обращают внимание не только на надежность, доступность и удобство мобильного приложения, но и на программы лояльности. Попросту говоря, смотрят, кто дает больше кешбэка и за что.