Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области

В качестве примера эксперт напоминает случай, когда в Кумженской роще обнаружили ядохимикаты неизвестного происхождения. И таких локальных точек, оказывающих негативное влияние как на водоемы, так и на экологию региона в целом, по словам собеседника, много в Ростовской области.