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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Эколог рассказал, почему рыба продолжит гибнуть в водоемах Ростовской области

Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области

28 июня 2024, 15:36
Фото: azniirkh.vniro.ru / для иллюстрации
Эколог рассказал, почему рыба продолжит гибнуть в водоемах Ростовской области
Тему о диффузном загрязнении водоемов, в том числе и в Ростовской области, с прошлого года подняли на федеральном уровне. Официально признано, что помимо видимых стоков загрязнений, большое количество отравляющих веществ попадает в водоемы через почву, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что сотни мертвых рыб обнаружили местные жители на берегу Таганрогского залива. По словам эколога, проблема эта старая и постоянно повторяющаяся. Причиной гибели рыбы, вероятно, стало отравление вредными веществами.

Решить эту проблему в Ростовской области не удается, поэтому она появляется вновь и вновь.

«Исследовательские центры планировали запустить проекты по изучению этой тематики, но специалистов у них не хватило. Поэтому дело никуда не сдвинулось», — отмечает Андрей Зайчиков.
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По словам собеседника, в Ростовской области работает большое число промышленных предприятий. Развито и сельское хозяйство. Поэтому компоненты утечки с промпредприятий, поступление в воду с грунтовыми водами вредных гербицидов, пестицидов и ядохимикатов с полей якобы и являются основной причиной гибели рыбы в водоемах.

В качестве примера эксперт напоминает случай, когда в Кумженской роще обнаружили ядохимикаты неизвестного происхождения. И таких локальных точек, оказывающих негативное влияние как на водоемы, так и на экологию региона в целом, по словам собеседника, много в Ростовской области.

Фото: azniirkh.vniro.ru / для иллюстрации
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Эколог уверен, что постфактум, после гибели рыбы без полного контроля в режиме реального времени проблему с оздоровлением водоемов не решить.

«На самом деле, качественный подход, крутые законы и инициативы для решения подобных задач есть в Ростовской области. Но также есть и большое количество очковтирательства, когда для отчета перед федеральными руководителями пытаются слепить хоть что-то. Именно это „хоть что-то“ приводит к подмене понятий и невозможности качественного решения задачи», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как экологию Ростовской области оценил искусственный интеллект.

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