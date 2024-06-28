Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Напомним, что сотни мертвых рыб обнаружили местные жители на берегу Таганрогского залива. По словам эколога, проблема эта старая и постоянно повторяющаяся. Причиной гибели рыбы, вероятно, стало отравление вредными веществами.
Решить эту проблему в Ростовской области не удается, поэтому она появляется вновь и вновь.
«Исследовательские центры планировали запустить проекты по изучению этой тематики, но специалистов у них не хватило. Поэтому дело никуда не сдвинулось», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам собеседника, в Ростовской области работает большое число промышленных предприятий. Развито и сельское хозяйство. Поэтому компоненты утечки с промпредприятий, поступление в воду с грунтовыми водами вредных гербицидов, пестицидов и ядохимикатов с полей якобы и являются основной причиной гибели рыбы в водоемах.
В качестве примера эксперт напоминает случай, когда в Кумженской роще обнаружили ядохимикаты неизвестного происхождения. И таких локальных точек, оказывающих негативное влияние как на водоемы, так и на экологию региона в целом, по словам собеседника, много в Ростовской области.
Эколог уверен, что постфактум, после гибели рыбы без полного контроля в режиме реального времени проблему с оздоровлением водоемов не решить.
«На самом деле, качественный подход, крутые законы и инициативы для решения подобных задач есть в Ростовской области. Но также есть и большое количество очковтирательства, когда для отчета перед федеральными руководителями пытаются слепить хоть что-то. Именно это „хоть что-то“ приводит к подмене понятий и невозможности качественного решения задачи», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как экологию Ростовской области оценил искусственный интеллект.