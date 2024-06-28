Испытательный центр открыли в ДГТУ при участии ассоциации «Росспецмаш»

— Видно, как быстро развивается ДГТУ, строятся новые здания, закупается оборудование, горят глаза у преподавателей и сотрудников вуза. Очень важно, что университет ориентирован на сотрудничество с реальным сектором экономики — с заводами, производящими различную технику. Мы планируем развивать наше партнерство с вузом в направлении проектов, связанных с подготовкой кадров, разработкой инженерных решений и готовых машин, — сказал Константин Бабкин.