Испытательный центр открыли в ДГТУ при участии ассоциации «Росспецмаш»

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Updated Сегодня, 14:13
Во время визита стороны обозначили актуальные направления и перспективы сотрудничества, обсудили поддержку в сфере науки и образования и приняли участие в открытии испытательного центра ИПМ «Ростсельмаш».
Встречал гостей ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Также к нему присоединились проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Иннесса Ефременко, директор Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» Владислав Пигенко, руководитель Донского инжинирингового центра Олег Козловский и директор Южного центра модернизации машиностроения ДГТУ Александр Васьковский.
Бесарион Месхи отметил, что визит делегации такого уровня для ДГТУ большая честь.
— Успех по многим направлениям за последние два года — наш совместный успех с нашим ключевым индустриальным партнером, компанией Ростсельмаш. И это продуктивное взаимодействие было бы невозможным без поддержки президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина. Наш совместный проект — Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш» позволяет ДГТУ готовить высококвалифицированные инженерные кадры для реального сектора экономики РФ, — пояснил ректор вуза.
Делегация «Росспецмаш» осмотрела лабораторию климатических испытаний, включающую высокотехнологичное оборудование: камеру старения под повышенным давлением, установку ультрафиолетового воздействия на резинотехнические изделия из пластмассы, камеру соляного тумана, пылевую и виброклиматическую камеры, а также лабораторию ресурсных испытаний, где представлен комплекс мотор-генераторов — электрических машин, создающих постоянный ток в режиме нагружения, позволяющего машинам приводить в движение различные устройства с мощностью до 350 кВт.
Гости протестировали очки виртуальной реальности, разработанные совместно с малым инновационным предприятием «ДГТУ РусКорпус», которые позволяют управлять узлами сельскохозяйственной техники и ознакомились с испытаниями привода ножа жатки.
Побывали члены делегации и на участке механической обработки, а также на сварочном и покрасочном участках, в корпусе «Наука».
В образовательном пространстве ИПМ «Ростсельмаш» гостям продемонстрировали компьютерные аудитории, а также лабораторию электроники и программируемых логических контроллеров, оснащенную обучающим оборудованием, а в Институте опережающих технологий «Школа Икс» рассказали об уникальности образовательной модели.
Оценив развитие ДГТУ, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин отметил возможности вуза и высокий уровень подготовки специалистов в области машиностроения и управления.
— Видно, как быстро развивается ДГТУ, строятся новые здания, закупается оборудование, горят глаза у преподавателей и сотрудников вуза. Очень важно, что университет ориентирован на сотрудничество с реальным сектором экономики — с заводами, производящими различную технику. Мы планируем развивать наше партнерство с вузом в направлении проектов, связанных с подготовкой кадров, разработкой инженерных решений и готовых машин, — сказал Константин Бабкин.
Напомним, что делегация «Росспецмаш» прибыла в составе совета директоров ассоциации. В числе приглашенных гостей были представители промышленных и агропредприятий разных регионов страны: Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Челябинской областей, Республики Татарстан.