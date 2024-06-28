Метеорологи предупредили об экстремальном УФ-излучении в Ростове

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Сильное влияние излучения начнется уже 29 июня. В субботу в Ростове-на-Дону не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 12.00 до 15.00 мск. В этом период индекс ультрафиолетового излучения будет на уровне восьми баллов из 11 возможных. Ростовчанам необходимо использовать защитный крем от солнца и закрытую одежду.
В воскресенье, 30 июня, УФ-излучение достигнет экстремальных значений. Синоптики прогнозируют 11-балльный уровень солнечного воздействия, что является очень опасным явлением для здоровья человека. В этот день требуется повышенная защита. Полуденные часы рекомендуется переждать в помещении. Если вы не можете остаться дома, то лучше находиться в тени.
Ранее стало известно, какая будет погода в донской столице в 2080 году. Метеорологи сравнили ее с климатом нынешнего Азербайджана.