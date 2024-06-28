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Метеорологи предупредили о экстремальном УФ-излучении в Ростове

Метеорологи предупредили об экстремальном УФ-излучении в Ростове

28 июня 2024, 07:59
Фото: Unsplash
Метеорологи предупредили о экстремальном УФ-излучении в Ростове
В Ростове-на-Дону ожидается высокая активность солнечного излучения. Синоптики предупредили о пагубном влиянии УФ-излучения, сообщает Gismeteo.

Сильное влияние излучения начнется уже 29 июня. В субботу в Ростове-на-Дону не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 12.00 до 15.00 мск. В этом период индекс ультрафиолетового излучения будет на уровне восьми баллов из 11 возможных. Ростовчанам необходимо использовать защитный крем от солнца и закрытую одежду.

В воскресенье, 30 июня, УФ-излучение достигнет экстремальных значений. Синоптики прогнозируют 11-балльный уровень солнечного воздействия, что является очень опасным явлением для здоровья человека. В этот день требуется повышенная защита. Полуденные часы рекомендуется переждать в помещении. Если вы не можете остаться дома, то лучше находиться в тени.

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Ранее стало известно, какая будет погода в донской столице в 2080 году. Метеорологи сравнили ее с климатом нынешнего Азербайджана.

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