Метеорологи предупредили об экстремальном УФ-излучении в Ростове

Сильное влияние излучения начнется уже 29 июня. В субботу в Ростове-на-Дону не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 12.00 до 15.00 мск. В этом период индекс ультрафиолетового излучения будет на уровне восьми баллов из 11 возможных. Ростовчанам необходимо использовать защитный крем от солнца и закрытую одежду.