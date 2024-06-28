На Дону подали в суд на «Альянс-М» из-за срыва реконструкции «Парамоновских складов»

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал в суд на ООО «Альянс-М». Компания должна была в течение 12 месяцев выполнить работы по реконструкции памятника культурного наследия федерального значения «Парамоновские склады» на улице Береговой в Ростове. В рамках этих работ организация обязалась разработать научно-проектную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы, согласовать проект сохранения комплекса с Комитетом ОКН, получить разрешение и провести реконструкцию.