На Дону подали в суд на «Альянс-М» из-за срыва реконструкции «Парамоновских складов»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:36
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал в суд на ООО «Альянс-М». Компания должна была в течение 12 месяцев выполнить работы по реконструкции памятника культурного наследия федерального значения «Парамоновские склады» на улице Береговой в Ростове. В рамках этих работ организация обязалась разработать научно-проектную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы, согласовать проект сохранения комплекса с Комитетом ОКН, получить разрешение и провести реконструкцию.
Однако проведенная проверка показала, что на объекте не велись никакие работы, и проектно-сметная документация отсутствует.
Истец через суд требует, чтобы инвестор приступил к выполнению работ. В случае неисполнения требований суда Комитет ОКН намерен взыскивать с ответчика по 300 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения взятых им на себя обязательств.
Отметим, что суд принял иск к производству. Первое заседание по этому делу состоится 16 июля этого года.
Ранее суд обязал компанию экс-депутата отреставрировать кинотеатр «Россия» в Ростове-на-Дону.