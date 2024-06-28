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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

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На Дону подали в суд на «Альянс-М» из-за срыва реконструкции «Парамоновских складов»

На Дону подали в суд на «Альянс-М» из-за срыва реконструкции Парамоновских складов

28 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI
На Дону подали в суд на «Альянс-М» из-за срыва реконструкции «Парамоновских складов»
В Арбитражный суд Ростова-на-Дону поступил иск в отношении компании «Альянс-М», сорвавшей сроки реконструкции Парамоновских складов. Соответствующие документы размещены в картотеке суда.

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал в суд на ООО «Альянс-М». Компания должна была в течение 12 месяцев выполнить работы по реконструкции памятника культурного наследия федерального значения «Парамоновские склады» на улице Береговой в Ростове. В рамках этих работ организация обязалась разработать научно-проектную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы, согласовать проект сохранения комплекса с Комитетом ОКН, получить разрешение и провести реконструкцию.

Однако проведенная проверка показала, что на объекте не велись никакие работы, и проектно-сметная документация отсутствует.

Истец через суд требует, чтобы инвестор приступил к выполнению работ. В случае неисполнения требований суда Комитет ОКН намерен взыскивать с ответчика по 300 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения взятых им на себя обязательств.

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Отметим, что суд принял иск к производству. Первое заседание по этому делу состоится 16 июля этого года.

Ранее суд обязал компанию экс-депутата отреставрировать кинотеатр «Россия» в Ростове-на-Дону.

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