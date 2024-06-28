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Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы

Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы

28 июня 2024, 18:00
Фото: 1MI
Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы
В Новочеркасске с начала года несовершеннолетние 19 раз нарушили правила дорожного движения, рассказал начальник ГАИ Новочеркасска, майор полиции Алексей Герасимик.

Герасимик обратился к родителям с просьбой не пускать своих детей к управлению транспортными средствами. По словам начальника ГАИ, в городе с начала года зафиксировано 19 случаев нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. Все эти инциденты могли повлечь ДТП. В недавней аварии в городе подросток на мотоцикле не справился с управлением и погиб.

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«Во избежание дорожно-транспортных происшествий не повторяйте чужих ошибок! Не покупайте заведомо гробы своим детям!» — заявил Герасимик.

Ранее в Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Новочеркасск#Транспорт#Происшествия
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