Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы

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Герасимик обратился к родителям с просьбой не пускать своих детей к управлению транспортными средствами. По словам начальника ГАИ, в городе с начала года зафиксировано 19 случаев нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. Все эти инциденты могли повлечь ДТП. В недавней аварии в городе подросток на мотоцикле не справился с управлением и погиб.
«Во избежание дорожно-транспортных происшествий не повторяйте чужих ошибок! Не покупайте заведомо гробы своим детям!» — заявил Герасимик.
Ранее в Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона.