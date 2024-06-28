Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы

Герасимик обратился к родителям с просьбой не пускать своих детей к управлению транспортными средствами. По словам начальника ГАИ, в городе с начала года зафиксировано 19 случаев нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. Все эти инциденты могли повлечь ДТП. В недавней аварии в городе подросток на мотоцикле не справился с управлением и погиб.